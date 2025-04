OnePlus Watch 3 è disponibile da oggi in Italia: caratteristiche e prezzo

OnePlus ha aperto le vendite del suo nuovo smartwatch di punta, vale a dire OnePlus Watch 3, disponibile in Italia a partire da oggi.

Il dispositivo, che OnePlus propone nelle eleganti colorazioni Emerald Titanium e Obsidian Titanium, è un vero concentrato di innovazione tecnologica, pensato per supportare gli utenti nei loro obiettivi di salute, fitness e benessere quotidiano.

OnePlus Watch 3 è arrivato: quanto costa?

Tra le caratteristiche più interessanti di OnePlus Watch 3 spicca la funzionalità Controllo Salute 60S, che include l’elettrocardiogramma (ECG). Questa funzione è ora attiva in Italia, insieme ad altri Paesi europei come Germania, Spagna, Regno Unito e Svezia. Lo smartwatch si distingue anche per la sua eccezionale durata della batteria, con ben 120 ore di autonomia: una delle più alte del settore. Altre specifiche tecniche includono il GPS a doppia frequenza, monitoraggio avanzato del sonno, resistenza di livello militare e una nuova corona rotante, il tutto racchiuso in una scocca realizzata in acciaio inox, titanio e vetro zaffiro.

Per aumentare la personalizzazione e andare incontro ai gusti dei clienti, dal 10 aprile saranno disponibili accessori dedicati, tra cui i cinturini ufficiali nelle varianti Emerald Titanium e Obsidian Titanium, al prezzo di €34,99, oltra alla base di ricarica OnePlus Watch 3, proposta a €29,99.

In occasione del lancio, OnePlus offre promozioni esclusive fino al 30 aprile, o fino ad esaurimento scorte. Acquistando il Watch 3 sul sito ufficiale dell’azienda si avrà diritto ad uno sconto immediato di €50 sul prezzo di listino, che scenderà da €349 a €299, e sarà possibile portare a casa un prodotto gratuito a scelta: gli auricolari OnePlus Nord Buds 3 Pro (del valore di €79,00), la base di ricarica (che normalmente costerebbe €29,99) oppure un cinturino aggiuntivo (per il quale si spenderebbero €34,99). Inoltre, è attivo un programma di permuta che permette di ottenere un ulteriore sconto di €30 restituendo un dispositivo idoneo, secondo i termini e le condizioni presenti sul sito di OnePlus.