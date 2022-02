OnePlus: un sistema di ricarica da far invidia ad Apple

L'OEM di Pete Lau ha recentemente rilasciato il suo ultimo smartphone di punta, OnePlus 10 Pro. Secondo un recente rapporto, la velocità del sistema del flagship non ha eguali nel campo Android. Aggiunge anche che l'interfaccia del sistema, l'animazione del sistema e i gesti sono molto delicati. Infine, afferma che il sistema del device è paragonabile a iOS.

OnePlus 10 Pro: si ricarica in pochi istanti

Si legge che la velocità di ricarica del OnePlus 10 Pro è molto elevata. Ci vogliono solo 11 minuti per portare questo dispositivo dallo 0% al 50%. Inoltre, per arrivare al 100%, questo dispositivo richiede solo 20 minuti. In termini di durata, una singola carica può completare un'intera giornata. Ancora più importante, OP 10 Pro viene fornito di serie con un caricabatterie, cosa rara nel mercato di punta di fascia alta. Le ammiraglie di fascia alta come Pixel 6 Pro e iPhone 13 Pro Max non sono dotate di caricabatterie di serie.

In termini di configurazione principale, il flagship utilizza uno schermo flessibile AMOLED da 6,7 ​​pollici. Sotto il cofano, questo dispositivo è dotato di un SoC Snapdragon 8 Gen 1. Nella parte anteriore, viene fornito con uno snapper selfie da 32 MP. La parte posteriore ha una configurazione a tripla lente che supporta un sistema di imaging Hasselblad di seconda generazione. La batteria è da 5000 mAh e supporta la ricarica flash da 80 W cablata e wireless da 50 W.

Inoltre, il terminale ha debuttato con la tecnologia di stabilizzazione del frame di gioco full-link HyperBoost, che risolve i punti deboli degli amanti del gaming.

Specifiche tecniche