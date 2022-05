OnePlus svela Nord 2T: mediogamma con stile e potenza da vendere

Il colosso cinese di Pete Lau ha appena svelato i nuovissimi midrange per il mercato internazionale: si chiamano OnePlus Nord 2T 5G e Nord CE 2 Lite 5G. Adesso ci concentriamo sul primo modello che arriva in commercio per sostituire il vendutissimo Nord 2.

OnePlus Nord 2T: le caratteristiche

OnePlus Nord 2T 5G è la versione aggiornata di Nord 2; presenta la ricarica SuperVOOC da 80W già vista sull’ultimo top di gamma OP 10 Pro e ha un processore MediaTek Dimensity 1300. Non manca la selfiecam da 32 Mpx e la OxygenOS 12.1 fluida e prestante. Ecco le parole di Pete Lau, il fondatore del marchio:

In continuità con la nostra mission di rendere accessibile a tutti l’esperienza OnePlus, OnePlus Nord 2T 5G combina hardware e software di qualità per portare su un altro livello l’esperienza dell’uso quotidiano. L’hardware, di altissimo livello, è accompagnato da un software estremamente reattivo. Su OnePlus Nord 2T troviamo la SUPERVOOC da 80 W, un MediaTek Dimensity 1300, un sensore d’immagine Sony IMX766 con OIS e l’OxygenOS 12.1, per un’esperienza premium a prezzi accessibili.

Troviamo infatti la fast charge SUPERVOOC da 80 W per una batteria 4.500 mAh che consente di passare dall’1 al 100% in 27 minuti. Lo schermo del device è certificato TÜV Rheinland e vanta ben 9 sensori di temperatura per evitare che la cella energetica si surriscaldi.

L’ottica principale è una lente Sony IMX766 da 50 MP con OIS al seguito, ultra-wide da 8 MP e obittivo monofocale da 2 MP. C’è la landascape mode migliorata, lo slow motion a 960 fps e molto altro ancora. La selfiecam, come detto, è da 32 Mpx.

Il SoC Dimensity 1300 assicura prestazioni uniche ed è abbinata a RAM da 12 GB di tipo LPDDR4X e da memorie UFS 3.1. Non manca il modem 5G, il WiFi/Bluetooth 2.0 e la skin OxygenOS 12.1 sotto la scocca con due anni di major update garantiti. Lo schermo è un’unità FHD+ AMOLED da 6,43 pollici con refresh rate da 90 Hz e supporto all’HDR10+.

Pesa 190 grammi, è spesso 8,2 mm ed è comodissimo da tenere in mano. È disponibile per il preordine sul sito da oggi e sarà venduto sul sito di OnePlus.com dal 24 maggio in Gray Shadow e Jade Fog:

8+128 GB a 409 Euro;

12+256 GB a 509 Euro.

