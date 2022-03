OnePlus Nord 2T 5G: ecco quanto costerà

Stando a quanto si apprende, sembra che il futuro OnePlus Nord 2T 5G costerà molto più del suo predecessore, il Nord 2. In queste ore è traperlato il prezzo di lancio del nuovo mediogamma. Ecco cosa sappiamo.

Pochi mesi fa abbiamo ricevuto un'indiscrezione online che ci ha portato a conoscere tutti i dettagli del futuro Nord 2T 5G, il midrange che dovrebbe porsi come diretto erede dell'ottimo midrange Nord 2 uscito nell'estate del 2021. Ad oggi, abbiamo avuto solo leaks, rumor e speculazioni in merito, ma adesso conosciamo il prezzo di vendita al debutto del futuro terminale. La versione basic del prodotto costerà circa 35.000 rs indiani, che in euro si traducono in circa 417€, tasse escluse.

OnePlus Nord 2T 5T: più caro del previsto, a quanto pare

I dettagli di questo terminale ci arrivano per gentile concessione del tipster @Shadow_Leak che, con un post su Twitter, fa sapere ciò che ha appreso in merito. In primo luogo, sotto la socca dovrebbe presentare una CPU Dimensity 1300 di MediaTek, costruita secondo un processo architettonico a 6 nanometri. Ecco perché, considerando questo fattore, sappiamo già che il telefono sarà un midrange di fascia alta. Abbiamo ragione di credere che noi arriverà a circa 500€, se non di più.

OnePlus Nord 2T 5G ✌️

• 6.43" FHD+ 90Hz AMOLED Display

• 2400×1080 Pixel Resolution

• Dimensity 1300

• 8GB/12GB LPDDR4X RAM

• 128GB/256GB Storage

• 4500mAh + 80W Fast Charging

• 50MP+8MP+2MP Rear

• 32MP Selfie

• Android 12



Base Verient Under ₹35,000 — Sam (@Shadow_Leak) March 11, 2022

Fra le altre caratteristiche degne di nota citiamo la presenza del pannello AMOLED da 6,43 pollici avente refresh rate da 90 Hz. La risoluzione invece, sarà di 2400×1080 pixel, ovvero FullHD+ e troveremo una configurazione fotografica così composta: 50+8+2 Megapixel. A completamento del tutto citiamo la selfiecam da ben 32 Mega.

Sul fronte della batteria invece, citiamo la cella energetica da 4500 mAh e la fast charge cablata da 80W. Il sistema operativo sarà, come sempre, Android 12 con OxygenOS e riceverà almeno due grossi update del software. Le configurazioni invece, saranno le seguenti:

8 GB + 128 GB;

12 GB + 256 GB.

Cosa ne pensate? Farete l'upgrade dal Nord 2 e passerete a questo dispositivo?