OnePlus sta realizzando un prodotto misterioso

Secondo quanto riferito, il prossimo prodotto Nord di OnePlus non sarà un telefono; di fatto, si scopre che la compagnia sta lavorando ad un gadget misterioso che, secondo qualcuno, potrebbe essere un paio di cuffie super low cost.

Gli auricolari potrebbero essere dotati di ANC e una modalità a bassa latenza per i giochi. Secondo l'affidabile leaker Steve Hemmerstoffer e il portale 91Mobiles, OnePlus sta lavorando ai suoi primi auricolari true wireless a marchio Nord. In un modo simile ai telefoni della serie Nord del marchio, i prossimi gadget TWS dovrebbero essere ricchi di funzionalità ma dovrebbero avere un prezzo accessibile.

OnePlus Nord: di che prodotto stiamo parlando?

Passando al design, qusti sembreranno molto diversi dagli auricolari true wireless esistenti di OnePlus, le Buds Pro e le Buds Z2. Gli auricolari Nord TWS sembrano avere steli larghi e un pulsante fisico con rivestimento dorato. La custodia di ricarica degli auricolari presenta un design squadrato con un logo OnePlus prominente nella parte superiore.

Tuttavia, si dice che i rendering CAD trapelati siano basati su immagini dal vivo delle unità finali della fase di prototipazione. Ciò significa che esiste la possibilità che il design finale del prodotto possa essere leggermente diverso. Maggiori dettagli sul suddetto prodotto dovrebbero emergere nelle prossime settimane.

È probabile che le cuffiette vengano presentate entro la fine dell'anno. Sebbene l'ultima indiscrezione non confermi un periodo di tempo specifico, ci sono buone probabilità che debuttino insieme all'erede di OnePlus Nord 2 nel corso della prossima estate.

Si dice che il seguito del miglior telefono Android economico di OnePlus disponga del chipset MediaTek Dimensity 1300 e del supporto per velocità di ricarica di 80 W.

In un rapporto separato, 91Mobiles ha affermato che OnePlus sta sviluppando un nuovo telefono facente parte della “serie numerata” con nome in codice Oscar. È probabile che il device in questione sia il successore di OP 9 vanilla dell'anno scorso e dovrebbe debuttare nel secondo trimestre del 2022. Sebbene le specifiche del telefono siano attualmente nascoste, prevediamo che sia alimentato dallo stesso chipset Snapdragon 8 Gen 1 visto sull'iterazione Pro.