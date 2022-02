OnePlus 10 è in cantiere, a quanto pare

A gennaio, l'OEM cinese di Pete Lau ha lanciato il suo attuale smartphone di punta, OnePlus 10 Pro, che ha portato con sé il nuovo SoC Snapdragon 8 Gen 1. Ora, sono emerse notizie secondo cui il marchio starebbe lavorando su un nuovo dispositivo che potrebbe essere il modello vanilla.

OnePlus 10: tutto quello che sappiamo

Secondo un rapporto di 91mobiles, il noto informatore Yogesh Brar ha rivelato che OnePlus sta lavorando a un nuovo smartphone con nome in codice “Oscar“.

Brar ha anche dichiarato che il dispositivo farà parte della serie numerata di smartphone del marchio (come OnePlus 9, 9 Pro, 10 Pro, ecc.). Al momento non ci sono informazioni disponibili sulle specifiche o sul nome del dispositivo, tuttavia, l'insider afferma che il terminale di OnePlus debutterà nel secondo trimestre del 2022. Ciò significa che possiamo aspettarci un debutto tra aprile e giugno.

Dato che il marchio ha appena presentato lo smartphone OnePlus 10 Pro il mese scorso, è lecito ritenere che questo non sia il OnePlus 11. Tuttavia, la società deve ancora rilasciare il modello standard, il che ci porta a credere che “Oscar” sia in realtà il nome in codice del suddetto flagship killer entry level. Possiamo aspettarci che sia dotato anche del SoC Snapdragon 8 Gen 1 poiché l'azienda ha sempre rilasciato le sue ammiraglie con gli stessi chipset. Oltre a questo, possiamo guardare la scheda tecnica di OnePlus 10 Pro per avere un'idea di cosa aspettarci dalla variante vaniglia.

OnePlus 10 Pro: specifiche

Questa ammiraglia è dotata di un display AMOLED LTPO 2.0 da 6,7 ​​pollici con supporto per frequenze di aggiornamento variabili da 1Hz a 120Hz. Offre una risoluzione dello schermo di 3216 x 1440 pixel, una densità di pixel di 525 PPI, una luminosità di picco di 1300 nit, un rapporto di contrasto di 5000000:1, un rapporto di aspetto 20,1:9, un rapporto schermo-corpo del 92,7% e Gorilla Glass Victus per la protezione.

Inoltre viene fornita con un sensore di impronte digitali in-display. Sotto il cofano, il dispositivo è alimentato dal chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, accoppiato con RAM LPDDR5 e memoria interna UFS 3.1.

Per la fotografia, il telefono viene fornito con un sensore primario Sony IMX789 da 48 MP con OIS, un sensore Samsung ISOCELL JN1 da 50 MP con un'unità ultra-wide da 150 gradi e un teleobiettivo da 8 MP 3,3x con OIS. Sul lato frontale, il dispositivo ha uno snapper Sony IMX615 da 32 MP per scattare selfie e videochiamare. Tutte queste fotocamere sono state messe a punto da Hasselblad con funzionalità come Hasselblad Natural Color Optimization 2.0.

Il telefono esegue il sistema operativo Android 12. È alimentato da una batteria da 5.000 mAh e viene fornito con supporto per la ricarica rapida SuperVOOC da 80 W, la ricarica wireless rapida AirVOOC da 50 W e la ricarica wireless inversa.