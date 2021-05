OnePlus Watch ha appena ottenuto l’Always on Display (AOD) e il controllo dell’otturatore della fotocamera tramite l’ultimo aggiornamento del firmware.

OnePlus Watch: cosa cambia?

L’orologio di OnePlus è stato annunciato insieme alla serie OnePlus 9 alla fine di marzo. Il dispositivo indossabile è ora disponibile per l’acquisto in più mercati. Ha persino ricevuto il suo primo aggiornamento del firmware un paio di settimane fa. Ora, la società sta lanciando un altro update con una funzionalità molto richiesta dalle case dei media e dagli utenti.

L’ultima versione del software per OnePlus Watch viene fornito con il numero di build B.48. Porta due nuove funzionalità che avrebbero dovuto essere presenti già dal lancio.

Queste caratteristiche non sono altro che la funzionalità AOD (Always-on Display) mancante e la funzione di controllo dell’otturatore della fotocamera. Oltre a queste due aggiunte, il nuovo aggiornamento aggiunge anche una modalità di allenamento “Maratona“.

Inoltre, il nuovo aggiornamento del firmware arriva con ottimizzazioni per l’interfaccia utente del sistema, risolve problemi noti e migliora la stabilità del sistema.

Ecco il changelog ufficiale del firmware di OnePlus Watch B.48 :

Aggiunto il quadrante del display sempre attivo;

Funzione telecamera di controllo remoto;

Aggiunto l’allenamento per la maratona;

Ottimizzati i dettagli dell’interfaccia utente del sistema;

Risolti i problemi noti e migliora la stabilità del sistema.

OnePlus consiglia agli utenti di avere almeno il 40% di batteria sul proprio orologio OnePlus durante l’aggiornamento a questo nuovo firmware. Inoltre, la casa produttrice avverte della scarsa durata della batteria quando l’AOD è abilitato. In effetti, il marchio afferma che l’autonomia a potrebbe essere ridotta del 50% con questa feature attiva e in funzione; voi lo avete già scaricato? Quali sono i vostri pareri a caldo? Ricordate che, per aver il nuovo update, vi basterà controllare dalle impostazioni del wearable o dall’app proprietaria installata sul vostro telefono.

