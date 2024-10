OnePlus, questi dispositivi riceveranno OxygenOS 15 (basato su Android 15)

Sono passate poche settimane da quando Google ha rilasciato l’aggiornamento ad Android 15 per i propri dispositivi Pixel; ora altri marchi stanno iniziando a lanciare il proprio sistema operativo basato sull’ultima versione di Android.

Mentre Samsung ha posticipato il suo aggiornamento One UI 7 all’anno prossimo, marchi come Oppo, Vivo e OnePlus hanno già annunciato i propri. L’ultimo è stato OnePlus con OxygenOS 15, che ha anche condiviso l’elenco dei dispositivi supportati insieme al calendario con le date di distribuzione.

OnePlus: il calendario di OxygenOS 15

In un post ufficiale sul forum della community, OnePlus ha annunciato che la distribuzione di OxygenOS 15 Open Beta inizierà la prossima settimana. Si partirà da OnePlus 12 e OnePlus 12R il 30 ottobre. Dopo toccherà alla serie OnePlus 12, OnePlus Open e OnePlus Pad 2, che riceveranno la loro prima Android 15 Open Beta a novembre 2024.

Gli altri dispositivi, come OnePlus 11 , OnePlus 11R, OnePlus Nord 4 e l’ originale OnePlus Pad , riceveranno Android 15 Open Beta a dicembre 2024. L’aggiornamento verrà poi esteso ai modelli meno recenti, inclusa la serie OnePlus 10, all’inizio del prossimo anno.

Arriva l’Intelligenza Artificiale

Il calendario riflette il solo programma Open Beta condiviso da OnePlus: è auspicabile che il lancio di una versione stabile segua il lancio globale di OnePlus 13, che dovrebbe avvenire a cavallo tra la fine dell’anno e l’inizio di quello nuovo. Coloro che sono ansiosi di testare OxygenOS 15 potranno, tuttavia, già partecipare al programma Open Beta a partire dalla prossima settimana.

OxygenOS 15 è un importante aggiornamento per i dispositivi OnePlus, che introduce finalmente le attese funzionalità AI sui telefoni di punta del marchio, quali AI Eraser per le foto, AI Detail Boost, che funziona in modo simile alla funzionalità Video Boost di Google Pixel , e AI Reflection Eraser. Oltre a ciò, l’aggiornamento introdurrà anche Circle to Search e Open Canvas, funzionalità multitasking di OnePlus, su più dispositivi.