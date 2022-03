OnePlus pronta a stupire tutti con il suo primo smartwatch Nord

Secondo le ultime informazioni trapelate in rete, OnePlus sarebbe ormai pronta per annunciare al pubblico il primo smartwatch della serie Nord allo scopo di arricchire ulteriormente il suo portfolio di dispositivi.

Non è tutto: il già chiacchierato orologio smart della società potrebbe essere lanciato in accoppiata con un nuovo modello di auricolari wireless, sempre a marchio Nord, creando così un duo molto promettente.

In arrivo il primo smartwatch della serie OnePlus Nord

Lo smartwatch OnePlus Nord dovrebbe esordire in India, almeno secondo un nuovo report di 91mobiles che suggerisce anche il possibile prezzo di vendita del device, pari a circa 130 dollari al cambio.

La fonte afferma che lo smartwatch potrebbe essere commercializzato assieme allo smartphone OnePlus Nord 3. La presentazione del telefono è prevista per luglio e probabilmente assisteremo ad un lancio globale dell'orologio in concomitanza dell'ufficialità. Nulla però esclude che in India possa arrivare prima di quella data.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, lo smartwatch dovrebbe includere un sensore di frequenza cardiaca, oltre al misuratore SpO2, e sarebbe in grado di monitorare il sonno, contare i passi ed includerebbe altre funzionalità basilari come notifiche, controllo della musica ed altro ancora.

Tutto sommato, questo nuovo modello potrebbe offrire funzioni molto simili a quelle già apprezzate su OnePlus Watch. Ancora poche conferme per quanto riguarda il possibile nome del prodotto: tra le ipotesi c'è anche OnePlus Nord Watch, ma è alquanto improbabile.

La roadmap per gli smartphone dell'azienda è trapelata proprio ieri. La società prevede di lanciare sei telefoni da ora fino al terzo trimestre del 2022. OnePlus 10 Pro è presumibilmente il primo della linea, seguito da Nord CE 2 Lite, Nord 2T, 10R, Nord 3 e 10 Ultra.

A completamento di tutto, OnePlus potrebbe avere in cantiere anche dei nuovi wearable che, con il passare dei mesi, potranno finalmente godere delle luci della ribalta.