Secondo quanto emerso da un rumor delle ultime ore, l’atteso OnePlus Nord SE non arriverà sugli scaffali: la società cinese lo avrebbe cancellato dal suo programma di lancio

Il Nord SE non arriverà

Dopo che OnePlus ha annunciato il Nord N10 e il N100 , in molti aveva rivelato che un altro telefono della gamma, chiamato Nord SE, era in lavorazione. Tempo fa un tipster aveva riferito che il Nord SE era stato realizzato in collaborazione con l’artista Joshua Vides e che il lancio del terminale era stato fissato tra la fine del 2020 o all’inizio del 2021. L’edizione speciale del Nord prevedeva una ricarica da 65 W, un display OLED e una batteria da 4.500 mAh; tuttavia, sembra che il lancio del dispositivo sia stato annullato.

Sebbene in molti aspettavano l’edizione speciale del terminale del colosso cinese, al momento non vi sono speranze di un lancio futuro, semmai ci sarà.

Nel frattempo, numerose indiscrezioni raccontano che un presunto successore del OnePlus Nord N10 sia in lavorazione: sebbene il nome ufficiale del telefono non è noto, secondo l’affidabile leaker Steve Hemmerstoffer (noto come OnLeaks) il device ha nome in codice Ebba.

I render trapelati in Rete mostrano che lo schermo futuro Nord N10 2021 è piatto, presenta un foro nell’angolo in alto a sinistra per la selfie-camera e, stando a quanto emerso, dovrebbe presentare le dimensioni di 6,49 pollici (come l’attuale N10).

Sul retro del terminale dovremmo trovare un modulo con tre fotocamere, mentre il fingerprint dovrebbe essere posizionato sul lato destro del telaio in metallo. I tasti del volume, invece, dovrebbero essere allocati sulla sinistra; infine, pare che il jack audio ci sarà e sarà posizionato in basso, insieme alla porta USB-C e agli altoparlanti.

