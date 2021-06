OnePlus Nord N200 viene annunciato ufficialmente in Nord America con un chip 5G, un display AMOLED e un prezzo di vendita di soli 240 dollari.

OnePlus Nord N200 5G: le caratteristiche

L'anno scorso, OnePlus ha iniziato a lanciare modelli selezionati per determinate regioni del mondo. Il Nord N100, una delle sue offerte economiche, è stato lanciato in Nord America ed Europa. Oggi il colosso di Pete Lau ha annunciato un successore, il OnePlus Nord N200, dotato di 5G, un display migliore e un design leggermente rinnovato.

Il OnePlus Nord N200 mantiene il design del display perforato del suo predecessore, ma la parte posteriore ha subito alcune modifiche. L'alloggiamento della fotocamera non è solo più grande, ma lo sono anche i sensori. Perfino il flash LED è stato spostato in basso. Un altro cambiamento significativo è lo scanner di impronte digitali che non è più sul retro ma ora allocato sotto il pulsante di accensione sul lato.

OnePlus ha sostituito lo schermo da 6,52 pollici con uno più piccolo da 6,49 pollici, ma ha aggiornato la risoluzione da HD+ a FHD+. Il display è ancora LCD e la frequenza di aggiornamento è stata mantenuta a 90Hz.

Il Nord N100 era un telefono 4G con un processore Snapdragon 460, ma il suo successore arriva con il chipset Snapdragon 480 5G. Hai ancora 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione ulteriormente espandibili.

Per quanto riguarda le fotocamere, OP si attiene alla stessa configurazione della tripla fotocamera da 13 MP + 2 MP + 2 MP del modello dell'anno scorso, ma ha aggiornato la selfiecam portandola da 8 MP a 16 MP. Il nuovo midrange low cost ha un jack audio, Bluetooth 5.1 e Wi-Fi dual band. Contiene una batteria da 5000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 18 W e, a differenza del Nokia X20, viene fornito con un power brick.

Il dispositivo esegue OxygenOS 11 basato su Android 11 out of the box dovrebbe ricevere almeno un aggiornamento del sistema operativo.

Il OnePlus Nord N200 ha un prezzo di $ 240 negli Stati Uniti mentre i canadesi dovranno sborsare 320 CAD. Sarà venduto esclusivamente con i provider T-Mobile e Metro da T-Mobile negli Stati Uniti e sarà venduto anche sbloccato da Amazon, Best Buy, B&H Foto e sul sito OnePlus. Disponibilità a partire dal 25 giugno.

OnePlus

Smartphone