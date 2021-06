I nuovi rendering relativi al futuro OnePlus Nord N200 5G e i suoi punteggi all'interno di Geekbench sono emersi a pochi giorni di distanza dal lancio ufficiale.

OnePlus Nord N200 5G: cosa sappiamo?

Si ipotizza che il marchio cinese di Pete Lau lancerà il OnePlus Nord N200 5G oggi 15 giugno. In vista del presunto lancio, l'affidabile informatore Sudhanshu Ambhore ha condiviso nuovi render dello smartphone. Inoltre, il telefono è apparso anche sul sito di benchmarking di Geekbench.

I nuovi rendering del terminano mostrano il telefono nelle colorazioni argento e nero. Il telefono sarà dotato di uno schermo con selfiecam incastonata in un foro nell'angolo superiore sinistro, ci sarà uno scanner per le impronte digitali montato sul frame laterale e un modulo fotocamera di forma rettangolare sulla back cover.

L'N200 è apparso con il suo numero di modello DE2117 sul sito di benchmarking. L'elenco del telefono mostra che questo sarà dotato del chipset Snapdragon 480 (menzionato con il nome in codice “holi”), disporrà di 4 GB di RAM e del sistema operativo Android 11. Ha segnato 511 nel test single-core di Geekbench e ha segnato 1615 nel suo test multi-core.

Specifiche tecniche

La recente fuga di notizie riguardante il OnePlus Nord N200 5G arriva dal noto informatore Evan Blass che ha rivelato che il device avrà un display LCD IPS FHD+ da 6,49 pollici con supporto alla frequenza di aggiornamento di 90Hz. Non mancheranno RAM LPDDR4x, 64 GB di memoria UFS 2.1, uno slot per schede microSD e una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 18 W.

La configurazione della fotocamera posteriore dell'N200 avrà una camera principale da 13 megapixel, un sensore monocromatico da 2 megapixel e una macro da 2 megapixel. Per i selfie, ci sarà uno snapper frontale da 16 megapixel. Le altre caratteristiche che riassumono il telefono sono il supporto dual SIM con 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS a doppia frequenza, NFC, USB-C e un jack audio da 3,5 mm.

Si prevede che OnePlus Nord N200 5G rimarrà un telefono esclusivo per mercati come Stati Uniti e Canada. Potrebbe essere il telefono 5G più economico del marchio in quanto dovrebbe arrivare con un prezzo inferiore ai 250 dollari. Non sappiamo nulla circa l'eventuale rilascio in Europa.

