L’anno scorso è stato piuttosto importante per OnePlus poiché ha segnato l’ingresso dell’azienda nei segmenti di fascia media e low-cost. La compagnia in precedenza era un marchio di device premium ma di recente ha conquistato nuove fette di mercato grazie alla line-up OnePlus Nord.

OnePlus Nord N20: ecco tutto quello che sappiamo

Oltre all’originale OnePlus Nord 5G lanciato a luglio con Snapdragon 765G, la società ha annunciato un Nord N10 più conveniente con SoC Snapdragon 690 5G. L’N10 è stato rilasciato ad ottobre insieme al suo fratello entry-level Nord N100. Il dispositivo aveva alcuni downgrade rispetto al Nord originale, ma questo lo rendeva molto più conveniente e accessibile. Secondo recenti indiscrezioni, l’azienda ora sta già preparando un successore per questo terminale, che potrebbe arrivare come OnePlus Nord N20.

Il presunto portatile ha superato la certificazione IMDA con numero di modello EB2103. Questo è lo stesso smartphone che è passato dal sito web del Bureau of Indian Standard (BIS), suggerendo un lancio imminente. Considerando che la compagnia ha portato le sue ammiraglie 2021 un po’ prima del previsto, è lecito aspettarci i nuovi midrange a breve.

OnePlus Nord Ebba (EB2103) è stato individuato sul sito web dell’IMDA dal famoso informatore Mukul Sharma. Sfortunatamente, IMDA non è un sito Web molto famoso per i rumor e i leaks. Tuttavia, l’informatore Steve Hemmestoffer aka OnLeaks ha già pubblicato un paio di immagini di rendering che mostrano il design del presunto device.

A giudicare dalle immagini emerse sul web, sappiamo che il portatile riporterà il retro lucido del suo predecessore. Avrà una struttura in metallo di 8,4 mm di spessore. Inoltre, il telefono avrà una configurazione a tripla lente che presumiamo disponga di un sensore principale con 64 MP e una camera ultra wide. Sul fronte, il dispositivo sfoggerà un display da 6,49 pollici; parliamo di uno schermo piatto con un foro nell’angolo in alto a sinistra. Non ci aspettiamo che l’azienda scelga l’AMOLED per il nuovo budget phone. Tuttavia potremmo trovare un pannello LCD con una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz.

Proprio come il suo predecessore, OnePlus Nord N20 avrà un jack per cuffie da 3,5 mm. Lo scanner di impronte digitali verrà spostato sul frame laterale raddoppiando come un pulsante di accensione. Per ora il chipset dietro questo smartphone è un mistero, ma ci aspettiamo almeno uno Snapdragon 750G.

