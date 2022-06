OnePlus Nord N20 SE si mostra online, ma dove lo abbiamo visto?

In queste ore un nuovo smartphone facente parte di OnePlus si mostra online; stiamo parlando del Nord N20 SE. Il telefono è stao avvistato sull’ente della TRDA e si dice che sia il rebrand di un altro smartphone del gruppo BBK Electronics: l’OPPO A57.

Facciamo ordine: il colosso cinese di Pete Lau potrebbe lanciare presto un nuovo telefono economico della linea Nord. Il moniker è Nord N20 SE come si evince dal portale TRDA. Ma cosa sappiamo di questo device? Quali sono le sue specifiche tecniche?

OnePlus Nord N20 SE: le caratteristiche (RUMOR)

Osservando il sito, notiamo il numero di modello CPH2469, che è identico a quello visto sul sito della FCC pochi giorni or sono. In origine, lo smartphone è stato visto su quel portale e in molti hanno ipotizzato che si trattasse del gadget di OnePlus più economico mai rilasciato finora. Sebbene non conosciamo le specifiche, il sito della TDRA ha fatto luce su un aspetto molto interessante. In primo luogo, ci ha permesso di capire quale fosse il moniker del prodotto in questione; in seconda istanza, ha confermato che si tratta del rebrand dell’OPPO A57.

Al momento, non conoscendo le specifiche e ipotizzando quindi che si tratta proprio del rebrand del midrange low cost di OPPO, pensiamo che possa disporre di uno schermo HD+ fa 6,57 pollici, di una tacca a goccia e del processore MediaTek Helio G35. Non dovrebbe mancare la batteria da 5000 mAh. Completa la dotazione tecnica la RAM da 8 GB e lo storage da 64 GB. Sul posteriore, doppia camera da 13 Mpx, slot per le microSD e Android 12.

Il prezzo dovrebbe essere molto contenuto: 200 dollari o poco meno. Attendiamo nuovi dettagli; restate connessi.

