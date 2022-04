OnePlus Nord N20: il mediogamma che cambierà le regole

È appena trapelata la prima foto ufficiale del nuovo OnePlus Nord N20; stiamo parlando di un mediogamma prossimo al debutto. Infatti, sembra che la compagnia di Pete Lau lo svelerà nelle prossime settimane.

Come ben sappiamo, l'azienda si sta preparando per presentare una serie di telefoni facenti parte della line-up Nord. Dai rapporti pubblicati di recente sappiamo che presto vedremo Nord 2T, Nord 2 e Nord CE 2 Lite. Ora invece, si parla, grazie al portale di PC Mag, anche dell'N20 5G. Rispetto agli altri terminali, questo sembra avere un focus sul design. Infatti è, semplicemente, bellissimo. I rendering CAD lo confermano.

OnePlus Nord N20 5G: cosa sappiamo?

Come previsto, Nord N20 5G sostituirà N10 5G uscito lo scorso anno. Attenzione: potrebbe essere disponibile solo negli USA, ma al momento non ci è dato saperlo.

Fra le altre cose, il portale ha comunicato che il nuovo Nord N20 5G presenterà uno schermo AMOELD da 6,43 pollici con risoluzione FullHD e refresh rate standard da 60Hz. Ci sarà un fingerprint in-display.

Posteriormente invece, troveremo due grandi fotocamere, una piccola lente ausiliaria e un flash LED al centro. La principale dovrebbe avere una risoluzione da 64 Mpx e si nota il logo della compagnia sulla cover che pare essere opaca.

Non di meno, sotto la scocca troveremo un SoC Snapdragon 695 con 8 GB di memoria RAM, 128 GB di storage e batteria da 4500 mAh con fast charge da 33W. Android 12 con OxygenOS alimenta il sistema e sul fronte fotografico invece, ci sarà una main camera da 64 Mpx coadiuvata da altre due da 2 Mega. Anteriormente, uno snapper da 16 MP per selfie e videocall.

Secondo quanto si legge poi, il suo design sembra ripreso in tutto e per tutto dall' OPPO Reno7 Z (Sud-est asiatico) / Reno7 Lite (Europa) / OPPO F21 Pro (India). Ad ogni modo, questo è quanto è emerso in queste ore. Restate connessi per saperne di più.