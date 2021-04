OnePlus Nord Reality to Idea Collector Box Limited Edition sarà in vendita in Europa. All’inizio di questo mese, l’OEM cinese ha annunciato OnePlus Nord LE alias OnePlus Nord Literally Only One Edition. Sebbene l’edizione speciale del device non sia disponibile per l’acquisto, il produttore ha rilasciato un’altra edizione speciale che i fan potranno acquistare senza problema alcuno.

OnePlus Nord: l’edizione speciale è solo per l’Europa

Questa edizione speciale che è ufficialmente chiamata OnePlus Nord Reality to Idea Collector Box Limited Edition è stata trovata sul sito Web di OnePlus Germany da un utente che si chiama Felix Frank (@ Flix_95). È sorprendente che OnePlus non l’abbia annunciata ufficialmente prima della messa in vendita.

L’edizione speciale OnePlus Nord è stata realizzata in collaborazione con Joshua Vides, un designer noto per le sue opere che sembrano schizzi disegnati a mano. Questo design simile ad uno sketch è lo stesso adottato per OnePlus Nord Reality to Idea Collector Box Limited Edition.

Le scatole in cui arriva il telefono sembrano tutte molto particolari, così come il lavoro di verniciatura del telefono stesso e della custodia inclusa. La società include anche una tote bag nella confezione. Questa variante speciale del dispositivo di fascia media di casa OP ha 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione.

OnePlus Nord Reality to Idea Collector Box Limited Edition è disponibile solo in Europa. Il prezzo è di 499 euro in alcuni paesi come la Germania e la Francia, mentre in altri come l’Irlanda è di 509 euro. Gli utenti che vivono nel Regno Unito possono preordinarla per £ 469. Se siete interessati, vi consigliamo di vedere il sito ufficiale del marchio di Pete Lau. A voi piace? Ci farete un pensierino?

Le migliori offerte di oggi per OnePlus Nord 5G: tutti i prezzi

OnePlus

OnePlus Nord 5G

Smartphone