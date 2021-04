OnePlus Nord LE è una trovata di marketing spettacolare. Uno smartphone prodotto in edizione super limitata: ne è stato prodotto uno solo e non è in vendita. Se lo desideri però, puoi provare a vincerlo però: ecco come fare.

OnePlus Nord LE: un solo pezzo per un solo fan

Di fondo, non è niente di diverso da un “comune” OnePlus Nord, almeno sotto il punto di vista delle specifiche tecniche. Dal processore al display, cambia assolutamente niente.

Tuttavia, la finitura arancio tendente al verde di questo device, lo rende diverso da tutti gli altri e quindi unico. Così unico, che OnePlus ha ben pensato di produrne uno solo, che non puoi nemmeno comprare: se lo desideri, puoi solo provare a vincerlo.

Come? Ecco:

Segui l’account Instagram ufficiale di OnePlus Nord (se già non lo fai);

pubblica su Instagram una foto del tuo smartphone, spiegando perché vorresti passare a OnePlus Nord;

in descrizione, inserisci l’hashtag #SwitchToNord.

A questo punto, non dovrai far altro che aspettare per capire se sarai il fortunatissimo vincitore del rarissimo OnePlus Nord LE. Tutti i dettagli del concorso, puoi leggerli a questo indirizzo.

Non hai voglia di provare a vincere l’ottimo smartphone? Beh, in alternativa è spesso in offerta su Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

