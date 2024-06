OnePlus Nord CE4 Lite 5G: pregi e difetti del nuovo medio gamma

OnePlus punta a ridefinire gli standard del segmento medio con il Nord CE4 Lite 5G, uno smartphone che mette insieme prestazioni, funzionalità avanzate e fluidità. Anche se con qualche rinuncia. Questo dispositivo si propone di offrire un’esperienza premium a un prezzo contenuto, 329€ al lancio, una sfida ambiziosa in un mercato sempre più competitivo. Lo abbiamo provato per diversi giorni e possiamo sintetizzare quali sono, a nostro avviso, le caratteristiche ci sono piaciute di più e quelle che invece non ci hanno convinto.

OnePlus Nord CE4 Lite 5G: cosa ci ha convinto

Design e Costruzione

Il Nord CE4 Lite 5G si presenta con un design rinnovato rispetto al suo predecessore. Le due colorazioni disponibili, Super Silver e Mega Blue, offrono opzioni estetiche interessanti. La versione Silver gioca con riflessi metallici e transizioni di gradiente, mentre la Mega Blue si distingue per la sua tonalità vivace, ispirata all’iconico personaggio dei videogiochi Mega Man. La costruzione appare solida e robusta, in linea con gli standard qualitativi di OnePlus. In mano si impugna molto bene e complessivamente la sensazione che si ha è di avere difronte uno smartphone di fascia alta, non un medio.

Display

Veramente molto bello lo schermo AMOLED da 6,67 pollici. Con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e una luminosità di picco di 2100 nit, offre un’esperienza visiva fluida e nitida in qualsiasi condizione di luce. I colori sono vividi e i neri profondi, caratteristiche tipiche dei pannelli AMOLED di qualità. Inoltre, grazie alla tecnologia Aqua Touch è possibile usare il display agevolmente anche in presenza presenza di acqua sul touchscreen, un dettaglio non trascurabile per l’uso quotidiano che dimostra l’attenzione di OnePlus alle esigenze pratiche degli utenti.

Autonomia e ricarica veloce

La batteria da 5110 mAh è una delle più capienti nella sua fascia di prezzo. OnePlus promette fino a due giorni di utilizzo medio, un dato notevole che si traduce in circa 19 ore di riproduzione video continua o 44 ore di chiamate. Questi numeri posizionano il Nord CE4 Lite 5G tra i leader della sua categoria in termini di autonomia. La ricarica SUPERVOOC da 80W completa il quadro, riportando il telefono al 100% in soli 50 minuti. È inclusa anche una funzione di ricarica inversa da 5W, molto utile per alimentare accessori come auricolari wireless: basta collegarli con un cavo allo smartphone per consentirne la ricarica.

Il Battery Health Engine (BHE) è un’altra innovazione interessante. Utilizzando l’intelligenza artificiale, questa tecnologia ottimizza i cicli di ricarica per preservare la salute della batteria nel lungo periodo, promettendo di mantenere l’80% della capacità anche dopo 1600 cicli di ricarica.

Fotocamera Versatile

Il comparto fotografico è guidato dal sensore principale Sony LYT-600 da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS). Questa configurazione garantisce scatti nitidi e stabili in diverse condizioni di luce.. Lo zoom in-sensor 2x offre maggiore versatilità senza compromettere la qualità dell’immagine, una caratteristica non sempre presente in questa fascia di prezzo. Ci ha convinto la qualità degli scatti soprattutto alla luce del sole, permettendoci di realizzare foto con un’ottima resa cromatica.

Il sensore monocromatico da 2 MP, sebbene limitato in termini di risoluzione, contribuisce a migliorare gli effetti bokeh nei ritratti. La fotocamera frontale da 16 MP è adeguata per selfie e videochiamate, offrendo una qualità in linea con le aspettative per questa categoria di dispositivi.

Immagini

Prestazioni Equilibrate

Il cuore del Nord CE4 Lite 5G è il processore Snapdragon 695 5G. Sebbene non sia l’ultimo modello disponibile, offre un buon equilibrio tra prestazioni e efficienza energetica. Abbinato a 8 GB di RAM LPDDR4X e fino a 256 GB di storage UFS 2.2, garantisce prestazioni fluide per la maggior parte delle attività quotidiane, incluso il gaming leggero.

Il supporto 5G è un plus significativo, assicurando connessioni veloci e stabili, un vantaggio non trascurabile in questa fascia di prezzo. La tecnologia proprietaria Trinity Engine di OnePlus, con RAM-Vita e ROM-Vita, promette di mantenere fino a 26 app attive in background e prestazioni ottimali per 48 mesi, un’attenzione al lungo termine che gli utenti apprezzeranno.

Software e Interfaccia Utente

Il Nord CE4 Lite 5G viene fornito con OxygenOS 14, basato su Android 14. Questa versione del software OnePlus introduce nuove funzionalità come Smart Cutout per l’editing rapido delle foto e miglioramenti generali all’interfaccia utente. L’esperienza software di OnePlus è sempre molto apprezzabile per la sua pulizia e fluidità, e non fa eccezione questo Nord CE4 Lite 5G.

Audio

Gli speaker stereo dual con modalità Ultra Volume migliorano significativamente l’esperienza multimediale, permettendo di aumentare il volume fino al 300%. La presenza del jack audio da 3,5 mm è un dettaglio gradito per chi preferisce le cuffie cablate, mentre il supporto per schede microSD fino a 2 TB offre ampia flessibilità in termini di storage.

OnePlus Nord CE4 Lite 5G: cosa non ci ha convinto

Processore non di ultima generazione

Il processore non di ultima generazione stona un po’ con l’abitudine di OnePlus nell’adottare sempre tecnologie cutting edge, tuttavia comprendiamo la finalità di tenere basso il prezzo del dispositivo. C’è anche da dire che lo smartphone si è sempre comportato in modo fluido e reattivo.

Assenza di una fotocamera grandangolare

Avremmo preferito ci fosse una fotocamera grandangolare al posto della fotocamera da 2 MP per il bokeh. Troviamo la scelta un po’ limitante, soprattutto su uno smartphone del 2024, seppur si tratti di un mediogamma.

Confezione molto scarna

In confezione purtroppo c’è veramente poco: troviamo soltanto il cavo di ricarica e una clip per l’estrazione del carrellino della SIM. Non è presente una cover e neppure il caricatore rapido, che dunque andrà acquistato separatamente se non ne si possiede già uno adatto.

Attira molta polvere

Nella colorazione Super Silver che abbiamo provato ci siamo accorti di quanta polvere attragga la back cover posteriore, un peccato veniale, ma sicuramente fastidioso.

Conclusioni

OnePlus Nord CE4 Lite 5G si posiziona come una scelta solida e convincente nel mercato mid-range. Offre un equilibrio ben ponderato tra prestazioni, autonomia e qualità del display, con alcune concessioni comprensibili data la fascia di prezzo. Le innovazioni nella gestione della batteria e nell’ottimizzazione software dimostrano l’impegno di OnePlus nel fornire un’esperienza utente di qualità nel lungo periodo. Peccato non ci sia in confezione né una cover, né un caricatore rapido che sarebbe stato certamente utilissimo a chi acquista il dispositivo.

Per chi cerca un dispositivo 5G affidabile, con un’ottima autonomia e un display di qualità elevata, senza spendere cifre eccessive, questo smartphone merita sicuramente attenzione. Il prezzo di lancio è di 329€, già molto buono, ma pensiamo che possa scendere in breve tempo facendo diventare questo OnePlus Nord CE4 Lite 5G un’ottima scelta nella fascia media.