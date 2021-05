Ecco le ultime indiscrezioni sull'atteso OnePlus Nord CE 5G, con le specifiche chiave e qualche sorpresa.

Nord CE con Snapdragon 750G

Mancano un paio di settimane all'ufficialità di OnePlus Nord CE 5G e la stessa azienda ha già confermato che sarà una versione rinnovata del Nord originale. Tuttavia, pochi minuti fa sono emersi gli ultimi rumor, che raccontano che sarà alimentato dallo Snapdragon 750G di Qualcomm: questo significa che il nuovo terminale cinese potrebbe essere uno dei migliori telefoni economici in circolazione (troviamo questo chipset anche all'interno del Galaxy A52 5G).

Inoltre, pare che il Nord CE 5G presenterà un pannello AMOLED da 6,43 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90Hz, proprio come il Nord di prima generazione. Con il Nord N10 e l'N100 che sono passati ai pannelli LCD, è interessante vedere che il prossimo smartphone del colosso cinese avrà uno schermo AMOLED.

Il dispositivo della società cinese – stando al rumor – offrirà un obiettivo da 64 MP sul retro, associato a due sensori ausiliari e ad una fotocamera da 16 MP nella parte anteriore.

Ricordiamo che OnePlus Nord standard continua ad essere uno dei migliori telefoni Android economici disponibili sul mercato e un dispositivo destinato alla stessa categoria dovrebbe consentire al colosso cinese di mantenere lo slancio contro Xiaomi e Realme.

Come lo stesso OnePlus ha già confermato, il Nord CE 5G sarà annunciato il 10 giugno e venduto in Europa e India. Ricordiamo che la sigla “CE” significa Core Edition: in poche parole, il device avrà il meglio dei telefoni di questa gamma già in commercio, a cui si aggiungeranno ulteriori funionalità, il tutto ad un costo interessante.

