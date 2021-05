OnePlus Nord CE 5G e OnePlus Nord N200 5G arriveranno ufficialmente, la notizia è stata confermata. Il primo dei due arriverà sul nostro mercato. La notizia è stata confermata ufficialmente direttamente da Pete Lau, che ha aggiunto anche quando ci sarà la presentazione ufficiale.

OnePlus Nord: la gamma cresce

Dei due, il device che interesserà il mercato europeo (e quindi il nostro) e indiano è OnePlus Nord CE 5G. La sigla “CE” ha un significato ben preciso: Core Edition. Cosa si intende? Qualcosa di molto interessante: prendere il meglio che già i device di questa linea offrono e aggiungere delle novità. Questo però non dovrà destare preoccupazioni sul prezzo: sarà ancora più interessante, a quanto pare.

A questo punto, non resta che svelare il dettaglio più ghiotto: l'arrivo ufficiale dello smartphone. Lo stesso si potrà finalmente conoscere in dettaglio fra pochissimo. L'appuntamento per il mercato indiano e quello europeo è per il prossimo 10 giugno, quando si terrà il “Summer Lunch Event“.

Non resta che rimanere con le antenne dritte e capire a che ora, e in che modo, sarà possibile seguire il lancio ufficiale del devie.

OnePlus

Smartphone