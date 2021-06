Secondo quanto si apprende, le specifiche di OnePlus Nord CE 5G potrebbero includere un display AMOLED da 90Hz, il processore Qualcomm Snapdragon 750G e una ricarica rapida da 30W.

OnePlus Nord CE 5G: cosa sappiamo finora?

Il lancio di OnePlus Nord CE 5G è previsto per il 10 giugno e l'azienda ha rivelato le caratteristiche chiave del futuro midrange in questi giorni. Sappiamo che il telefono sarà più sottile dell'originale Nord (soli 7,9 mm) e riporterà il buon vecchio jack audio da 3,5 mm per gli audiofili. Ora, in un nuovo poster teaser, la società ha confermato che il terminale verrà fornito con una fotocamera principale da 64 MP. La breve clip su Instagram suggerisce che il device disporrà di un modulo fotografico verticale sul retro con tre sensori della fotocamera.

OnePlus Nord CE 5G avrà una modalità Pro per il controllo manuale delle impostazioni e una modalità per le foto tilt-shift, funzione che è stata vista anche sulla serie Realme 8. Il telefono avrà un foro nell'angolo in alto a sinistra per la fotocamera frontale da 16 Megapixel.

Specifiche tecniche e caratteristiche

Un recente leak aveva rivelato le specifiche complete di OnePlus Nord CE 5G. Si dice che questo sia dotato di un display AMOLED FHD + da 6,43 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90Hz e un sensore di impronte digitali in-display per la sicurezza biometrica del device.

Sarà alimentato dal SoC Qualcomm Snapdragon 750G abbinato alla GPU Adreno 619. Il telefono sarà disponibile in due modelli: una versione da 6 GB + 64 GB e una da 8 GB + 128 GB (come confermato da un elenco di Amazon).

È probabile che ci sia la OxygenOS basata su Android 11. Le opzioni di connettività potrebbero includere 5G, 4G LTE, Wi-Fi dual-band, Bluetooth 5.1, GPS e porta USB di tipo C per la ricarica e la sincronizzazione dei dati.

Per quanto riguarda le fotocamere, si dice che il dispositivo sia dotato di tre ottiche sul retro, con un sensore OmniVision da 64 MP come main camera, un obiettivo ultra grandangolare da 8 MP e una lente macro o destinata agli scatti con profondità attiva da 2 MPX.

Come detto, il telefono misurerà 7,9 mm di spessore ed è del tutto possibile che disponga di un telaio in policarbonato al fine di mantenere basso il costo di vendita al dettaglio. Il telefono vanterà una batteria da 4.500 mAh con supporto per la ricarica rapida da 30 W.

