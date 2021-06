Il portale di Geekbench ha appena rivelato una nuova variante del OnePlus Nord CE 5G (EB2103) con ben 12 GB di RAM sotto la scocca.

OnePlus Nord CE 5G: cosa sappiamo?

L'OEM cinese annuncerà lo smartphone OnePlus Nord CE 5G il 10 giugno in alcuni mercati selezionati, come quello indiano e quello europeo.

Prima del lancio, il telefono ha fatto visita alla piattaforma di benchmark Geekbench. L'elenco suggerisce che la variante premium di OnePlus Nord Core Edition 5G potrebbe presentare 12 GB di RAM.

Il OnePlus Nord CE 5G è apparso con il suo numero di modello EB2103 su Geekbench. L'elenco mostra che un chip Qualcomm nome in codice “lito“, che offre una frequenza di base di 1,80 GHz, che dovrebbe alimentare il dispositivo. Si può dire, in base a precedenti rapporti, che il chip “lito” sia in realtà, lo Snapdragon 750G.

Un recente rapporto ha affermato che OnePlus Nord CE 5G dispone di 8 GB di RAM. Tuttavia, l'elenco di Geekbench suggerisce che potrebbe esserci una variante superiore con 12 GB di RAM. Nei test single-core e multi-core del sito di benchmarking, il telefono ha registrato rispettivamente 621 e 1789 punti.

Le informazioni trapelate che sono apparse ieri hanno rivelato che il Nord CE 5G avrà uno schermo AMOLED perforato con una risoluzione FHD+ e un'elevata frequenza di aggiornamento di 90Hz. Per la sicurezza degli utenti, sarà dotato di un sensore di impronte digitali in-display. Per i selfie invece, ci sarà una fotocamera frontale da 16 megapixel e quella posteriore potrebbe presentare un sistema a tripla lente così ripartito: 64 megapixel + 8 megapixel + 2 megapixel.

Il Nord CE 5G attingerà energia da una batteria da 4500 mAh e potrà eseguire la Warp Charge 30T. Si ipotizza che venga venduto in due varianti come 6 GB di RAM + 64 GB di spazio di archiviazione e 8 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione. La società potrebbe non annunciare la variante da 12 GB di RAM del telefono al momento del lancio ma, secondo i rumor, potrebbe renderla disponibile in un secondo momento.

