OnePlus Nord CE 4 Lite preso d'assalto al Black Friday Amazon

Fatti un OnePlus Nord CE 4 Lite al Black Friday di Amazon grazie al prezzo super invitante e alle sue caratteristiche da best buy. Soprannominato lo smartphone divertente, in questo momento è in offerta al 36% di sconto. Acquistalo adesso a soli 209€, invece di 329€ (prezzo consigliato). Un’occasione davvero speciale da prendere al volo.

La versione in offerta è quella che offre 8GB di RAM e 256GB di ROM. Quindi hai uno smartphone dalle ampie capacità in grado di soddisfare ogni tua esigenza. La consegna è gratuita perché inclusa con la tua iscrizione a Prime. Inoltre, puoi pagarlo anche in 5 rate mensili a tasso zero da soli 41,80€ al mese, senza interessi.

OnePlus Nord CE 4 Lite: una forza tra le tue mani

Il OnePlus Nord CE 4 Lite è lo smartphone dei primati. In offerta a soli 209€ è l’affare del giorno su Amazon per il Black Friday. Non perdere tempo. Mettilo in carrello adesso. Oggi è l’ultimo giorno per fare questo affare. Scopri tutte le sue caratteristiche premium in grado di regalarti tante soddisfazioni.

Questo telefono è dotato di una batteria incredibilmente audace da 5110 mAh con ricarica a 80W SuperVOOC. Le foto vengono sempre bene grazie agli obiettivi Sony. Il processore Qualcomm Snapdragon 695 5G regala prestazioni estremamente fluide. Il display è super luminoso con tecnologia AMOLED da 120Hz.

Cosa stai aspettando? Mettilo ora in carrello a soli 209€, invece di 329€ (prezzo consigliato).