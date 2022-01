OnePlus Nord CE 2 senza segreti: i colori disponibili

Una nuova indiscrezione ha rivelato le colorazioni disponibili al lancio e la configurazione della memoria del nuovo OnePlus Nord CE 2. Ecco cosa c'è da sapere.

OnePlus Nord 2 CE: cosa sappiamo?

OnePlus 10 Pro è stato al centro delle notizie ultimamente. Dopo il suo debutto in Cina la scorsa settimana, il dispositivo si sta avvicinando al suo lancio globale. Nel frattempo, il marchio cinese pare che stia lavorando anche ad un nuovo telefono di fascia media facente parte della serie Nord. Il telefono potrebbe arrivare come Nord CE 2 5G o Nord 2 CE 5G. Mentre attendiamo una conferma sul nome, sono trapelate online alcune informazioni sul dispositivo.

Secondo @TechInsiderBlog su Twitter, il device sarà disponibile almeno nei colori Bahama Blue e Grey Mirror. Inoltre, una delle sue varianti avrà 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Indiscrezioni precedenti suggeriscono che OnePlus offrirà il telefono anche nelle configurazioni di memoria da 6 GB + 128 GB e 12 GB + 256 GB.

Sebbene l'ultima perdita non riveli nulla sul terminale in questione, ne sappiamo di più grazie alle fughe di notizie precedenti. Un rapporto all'inizio di dicembre 2021 affermava che il prossimo mid-ranger OnePlus avrebbe sfoggiato un display AMOLED piatto da 6,4 pollici con una risoluzione fullHD+ e una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Si dice che il dispositivo sia dotato anche di uno scanner di impronte digitali in-display.

Secondo quanto riferito, disporrà del SoC Dimensity 900 di MediaTek, che è un chipset a 6 nm con due core Cortex-A78 che funzionano fino a 2,4 GHz e sei core Cortex-A55 con clock a 2 GHz. Il telefono ha tre camere sul retro. C'è una fotocamera principale da 64 megapixel, un obiettivo ultrawide da 8 megapixel e una macro da 2 megapixel. La snapper selfie sarà un sensore da 16 megapixel.

Altre specifiche chiave includono una batteria da 4.500 mAh con ricarica cablata rapida da 65 W, software basato su Android 12, un jack per cuffie da 3,5 mm, altoparlanti stereo, connettività cellulare 5G, supporto doppia SIM, slot per schede microSD e NFC. Ci aspettiamo di saperne di più su questo telefono nelle prossime settimane.

Nel frattempo, secondo quanto riferito, OP 10 Pro verrà lanciato in India e in Europa entro la fine di marzo di quest'anno. Tuttavia, non si sa ancora sulla disponibilità del nuovo flagship negli Stati Uniti.