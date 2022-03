OnePlus Nord CE 2 Lite: pronto a sfidare i nuovi Samsung Galaxy A

OnePlus Nord CE 2 Lite è un mediogamma molto interessante che è appena emerso in rete; secondo le indiscrezioni, il telefono supporterà la fast charge cablata da 33W.

Fra le altre cose poi, proprio pochi giorni fa, abbiamo visto i primi render 2D del midrange in questione e ora, grazie al portale per la certificazione FCC, notiamo che un gadget avente numero di modello GN2200 è appena stato avvistato online. Questo device dovrebbe essere, effettivamente, il Nord CE 2 Lite di cui tanto si parla nel web.

OnePlus Nord CE 2 Lite: ecco cosa è emerso

In primo luogo, stando a quanto rivela il portale di MySmartPrice, sappiamo che il mediogamma dell'azienda di Pete Lau ha il numero di modello GN2200. Questo fa sì che il terminale supporti la connettività 5G, il WiFi di ultima generazione e un modulo Bluetooth dual-band.

Fra le altre cose, il terminale si è mostrato anche sul portale per la certificazione UL (Demko); grazie a questo sito, abbiamo appreso che godrà della fast charge cablata da 33W (SuperVOOC di OPPO, forse). Confermata la presenza di un SoC di casa Qualcomm e il supporto per la certificazione TUV Rheinland. Non mancherà una cella energetica da 4500 mAh a gestire il tutto.

Dulcis in fundo, il telefono è stato avvistato presso il database camerafv5 e da qui si sono scoperte molte specifiche tecniche relative alla camera principale che, stando a quanto si apprende, dovrebbe essere da 64 Megapixel.

Non di meno, Nord CE 2 Lite preenterà uno schermo con risoluzione FullHD da 6,59 pollici, e supporterà il refresh rate da 90 Hz. Il pannello però, non dovrebbe essere AMOLED, ma solo LCFD.

Il processore di bordo invece, dovrebbe essere lo Snapdragon 695 con 5G e Android 12 pronta all'suo. Non mancherà una capiente batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 33W.

Dovrebbe presentare una configurazione a tripla lente sul posteriore così ripartita:

lente principale Omnivision da 64 MP;

un sensore macro da 2 MP;

un obiettivo macro da 2 MP.

Lo snapper selfie invece, sarà un Sony IMX471 da 16 MP.

Restate connessi per ulteriori informazioni in merito.