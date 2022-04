OnePlus Nord CE 2 Lite 5G: ecco quanto costerà

In queste ore sono emersi i prezzi di vendita del nuovo telefono di fascia medio-bassa di OnePlus; parliamo del Nord CE 2 Lite 5G. Sappiamo che il telefono arriverà sul mercato indiano il prossimo 28 aprile. Ancora non c'è una data di debutto per la versione europea, ma potrebbe essere alle porte. Oggi poi, l'insider Paras Gugliani ha riferito su Twitter dei dettagli inediti inerenti al prodotto in questione. Si dice che sarà il gadget del marchio più economico di sempre.

Verosimilmente, ci aspettiamo un prezzo di vendita di 19.999 Rs (in India), senza offerte, promozioni e sconti vari e eventuali. Se dovesse giungere in commercio con un costo così contenuto, darà sicuramente del filo da torcere a Realme e Redmi.

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G: cosa sappiamo?

Sulla data di vendita, sappiamo che arriverà due giorni dopo la sua presentazione; questo significa che se l'evento si terrà il 28 aprile, il device sarà acquistabile a partire dal 30 dello stesso mese.

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G sarà un rebrand di un device Realme, precisamente del 9 Pro. Ci sarà uno schermo LCD da 6,58 pollici con risoluzione FullHD+, refresh rate da 120 Hz, batteria da 5000 mAh con fast charge cablata da 33W. Il fingerprint invece, sarà allocata sul frame laterale, precisamente sotto il pulsante di accensione e spegnimento del device.

19,999 [ Without Bank Offers], 30th April sales pic.twitter.com/ztBOH1ihlu — Paras Guglani (@passionategeekz) April 20, 2022

Sul fronte fotografico poi, avremo una selfiecam da 16 Megapixel incastonata in un foro posto nell'angolo superiore sinistro; posteriormente invece, ci sarà una lente principale da 64 Mega, una macro da 2 e una lente ausiliare da 2 Mega. Ci sarà anche un processore Qualcomm Snapdragon 695 coadiuvato da 6 o 8 GB di RAM e 128 GB di storage.

Infine, sul fronte software, troveremo Android 12 e skin OxygenOS 12; non ci sarà lo slider per le notifiche. I più attenti di voi avranno notato che molte delle caratteristiche di questo device sono simili a quelle del Nord N20 5G appena lanciato negli USA. Scopriremo presto il motivo.