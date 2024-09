OnePlus Nord 4: già in offerta su Amazon ad un prezzo favoloso

Con l’offerta attualmente in corso, il OnePlus Nord 4 è già disponibile ad un prezzo competitivo: il più basso di sempre su Amazon. Oggi può essere tuo a soli 489,99€, con la possibilità di dilazionare il pagamento in più rate mensili. Davvero niente male!

Il flagship killer di OnePlus è già in offerta su Amazon ad un prezzo estremamente interessante. La filosofia è la stessa di sempre: prestazioni eccellente ad un prezzo competitivo. Ma questa volta c’è un inedito (e bellissimo) case unibody in alluminio, che offre un feeling premium mai visto prima nei prodotti della linea Nord.

Con la sua RAM da 16 GB e uno spazio di archiviazione di 512 GB, si posiziona come una scelta eccellente per chi cerca fluidità e multitasking senza compromessi, rendendo questo dispositivo ideale per chi ha esigenze di gestione di più applicazioni contemporaneamente o per chi ama il gaming mobile.

Il display da 6,74 pollici con risoluzione 1.5K (2772 x 1240 pixel) utilizza un pannello AMOLED che garantisce colori vibranti, neri profondi e un’elevata luminosità fino a 2150 nit. Inoltre, il refresh rate di 120 Hz assicura una scorrevolezza impeccabile, sia durante la navigazione, sia durante l’uso di app grafiche o il gaming. Questo display è anche dotato di tecnologia Aqua Touch, permettendo di utilizzarlo senza problemi anche con mani bagnate, una caratteristica particolarmente utile in ambienti umidi o durante l’attività fisica.

Il comparto fotografico è uno dei migliori della categoria. La fotocamera principale da 50 MP con stabilizzazione ottica (OIS) e zoom 2x in-sensor offre scatti nitidi e dettagliati, supportata da un’ultra-grandangolare da 8 MP con un campo visivo di 112°, perfetta per paesaggi e foto di gruppo. La fotocamera frontale da 16 MP è ottimizzata per selfie realistici e videochiamate di alta qualità. Inoltre, il dispositivo è in grado di registrare video in 4K a 60 fps, garantendo una qualità video eccezionale.

Il processore Snapdragon 7 Plus Gen 3, abbinato alla tecnologia 5G, garantisce prestazioni fluide e velocità di connessione superiori, mentre la batteria da 5500 mAh con ricarica rapida 100W ti consente di ottenere fino al 100% di carica in soli 28 minuti. Se cerchi il meglio ma il tuo budget si ferma proprio sotto i 500€, non ci sono dubbi: è questo il telefono su cui puntare assolutamente.