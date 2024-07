OnePlus Nord 4: design da top di gamma per il medio da battere (recensione)

Un medio gamma con un design elegante e “premium", dalle prestazioni eccellenti e con un prezzo di listino a fuoco. Tutto questo è OnePlus Nord 4, ultimo arrivato dell’azienda cinese che, lo diciamo subito, ha centrato il bersaglio con questo prodotto, portando sul mercato uno smartphone che non passerà inosservato nella fascia media e anzi è, a nostro avviso, il medio da battere per il connubio di design e caratteristiche più vicine ad un top di gamma. Abbiamo avuto la possibilità di provarlo per diversi giorni, prima del lancio ufficiale di oggi, e in questa recensione esamineremo in dettaglio le caratteristiche del dispositivo, evidenziandone punti di forza e debolezze.

Design e Qualità Costruttiva

La vera “caratteristica wow" del OnePlus Nord 4 è il suo design unibody in metallo. Questa scelta non solo conferisce un aspetto e una sensazione di qualità superiore, ma migliora anche la durabilità del dispositivo. OnePlus ha creato un corpo in metallo che consente anche di migliorare sensibilmente la ricezione dello smartphone: il metallo con cui è costruito il Nord 4 funge infatti da amplificatore per le antenne compatte a forma di U. Inutile dire che tenere in mano OnePlus Nord 4 è molto piacevole e appagante.

Nella nostra prova abbiamo testato OnePlus Nord 4 nella bellissima variante bicolore Oasis Green ma lo smartphone è disponibile anche in altre due colori: Obsidian Midnight e Mercurial Silver.

Prestazioni

Il cuore pulsante del OnePlus Nord 4 è il chipset Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3, un processore octa-core che offre performance elevate in qualsiasi situazione di utilizzo. Inoltre lo smartphone che abbiamo testato, versione con 16 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di storage UFS 4.0 ci ha piacevolmente sorpreso per la velocità, reattività e fluidità generale, tutto in pieno stile OnePlus.

Veramente notevoli anche le prestazioni della batteria. Il OnePlus Nord 4 è dotato di una batteria da 5.500 mAh che supporta la ricarica rapida SUPERVOOC da 100W, permettendo al telefono di caricarsi dallo 0 al 100% in soli 28 minuti. La batteria, stando a quanto dichiarato da OnePlus, è progettata per durare oltre quattro anni mantenendo più dell’80% della sua capacità originale, grazie alla tecnologia Battery Health Engine di OnePlus, che utilizza l’AI per ottimizzare la ricarica e preservare la salute della batteria.

Display

Il display Super Fluid AMOLED da 6,74 pollici del Nord 4 offre una risoluzione di 2772 × 1240 pixel e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Con una luminosità di picco di 2.150 nit, il display è tra i più luminosi nella sua categoria. L’alta densità di pixel di 450 ppi assicura immagini e video nitidi e dettagliati.

La tecnologia ProXDR migliora il display regolando la luminosità e la chiarezza delle immagini e dei video in base all’ambiente, garantendo esperienze visive ottimali. Introdotta per la prima volta nella serie flagship OnePlus 12, questa tecnologia porta la qualità display di livello flagship anche sul Nord 4.

Il Nord 4 è dotato della tecnologia AquaTouch, che consente di utilizzare il telefono anche quando lo schermo è bagnato. Questa caratteristica, combinata con la certificazione IP65, assicura che il dispositivo rimanga funzionale in tutte le condizioni meteorologiche.

Fotocamere

La fotocamera principale del OnePlus Nord 4 è un sensore Sony LYT-600 da 50 megapixel, capace di catturare immagini di alta qualità con dettagli e colori eccezionali. La stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) riduce la sfocatura, migliorando la chiarezza delle foto anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Oltre alla fotocamera principale, il Nord 4 include un obiettivo ultra-wide da 8 megapixel con un campo visivo di 112 gradi, ideale per paesaggi e foto di gruppo. La fotocamera frontale da 16 megapixel è progettata per scattare selfie nitidi e vibranti, anche in condizioni di illuminazione difficili.

Il Nord 4 sfrutta l’AI per migliorare l’esperienza fotografica. La funzione AI Groupfie assicura che tutti nelle foto di gruppo guardino verso la fotocamera regolando le posizioni degli occhi.

Immagini

Software ed Esperienza Utente

Il OnePlus Nord 4 gira su OxygenOS 14.1, basato su Android 14, offrendo un’interfaccia utente pulita e intuitiva. Il software è ottimizzato per fornire un’esperienza fluida e veloce

OnePlus promette quattro anni di aggiornamenti software e sei anni di aggiornamenti di sicurezza per il Nord 4, garantendo che il dispositivo rimanga sicuro e aggiornato con le ultime funzionalità per un lungo periodo. Il telefono è stato inoltre sottoposto a rigorosi test da parte di TÜV SÜD, ottenendo un punteggio di Fluency A per 72 mesi, indicando che manterrà le sue prestazioni anche dopo sei anni di uso intensivo.

Il Trinity Engine integra l’AI e il machine learning per ottimizzare le prestazioni del telefono nel tempo. Include CPU-Vita per bilanciare le prestazioni e il consumo energetico, RAM-Vita per una gestione efficiente della memoria e ROM-Vita per mantenere la salute dello storage pulendo i file ridondanti e prevenendo la frammentazione.

Lato software sono incluse inoltre delle funzionalità AI come AI Audio Summary per trascrivere le riunioni, AI Note Summary per riassumere le email e AI Text Translate per tradurre il testo al volo.

Conclusioni

OnePlus Nord 4 ci ha conquistati fin dal primo utilizzo. Il suo design in metallo unibody non solo esalta l’estetica, ma garantisce una robustezza senza pari. Le prestazioni sono ottime grazie al potente Snapdragon 7 Plus Gen 3, che assicura una fluidità incredibile in ogni situazione. Il display AMOLED con tecnologia ProXDR è nitido e offre una resa dei colori molto buona. Insomma questo Nord 4 è un connubio di stile e potenza che ci è piaciuto veramente molto e grazie ad un prezzo di 499€ è senza dubbio uno dei migliori smartphone nella fascia media che diventerà un best buy non appena ci saranno scontistiche nei prossimi mesi.

OnePlus Nord 4: pregi

Prestazioni eccellenti grazie al potente Snapdragon 7 Plus Gen 3.

La ricarica rapida SUPERVOOC è estremamente efficiente, permettendo una ricarica completa in meno di mezz’ora.

Il display AMOLED offre una qualità visiva eccezionale, con colori vividi e neri profondi.

L’alto livello di luminosità permette una buona visibilità anche sotto la luce diretta del sole.

La fotocamera principale da 50 MP offre foto dettagliate e di alta qualità.

Ha lo slider fisico per impostare le modalità silenziosa, suoneria e vibrazione.

OnePlus Nord 4: difetti

Assenza di ricarica wireless.

Non supporta le eSIM .

. Il design in metallo lo rende particolarmente scivoloso.

Caratteristiche Principali del OnePlus Nord 4