OnePlus Nord 4 (16/512 GB) è il mid-range da prendere con quest'offerta (-187€)

Chi è alla ricerca di un nuovo mid-range in grado di offrire prestazioni elevate e un supporto software di lunga durata può oggi puntare su OnePlus Nord 4. Lo smartphone di OnePlus è disponibile ora al prezzo scontato di 412 euro (con 187 euro di sconto rispetto al listino) scegliendo la versione da 16 GB di RAM e 512 GB di storage, grazie alla nuova offerta eBay e al codice sconto PSPRGEN25, da aggiungere al carrello prima di completare il pagamento.

L’acquisto può avvenire anche optando per il pagamento in 3 rate senza interessi, con PayPal oppure con Klarna, e lo smartphone ha 24 mesi di garanzia. Per accedere subito allo sconto basta premere sul box qui di sotto.

OnePlus Nord 4: la scheda tecnica

La scheda tecnica di OnePlus Nord 4 comprende l’ottimo SoC Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, una garanzia in termini di prestazioni elevate in tutti i contesti di utilizzo. Ci sono, inoltre, 16 GB di memoria RAM e 512 GB di storage UFS 4.0 oltre a un display Fluid AMOLED da 6,74 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

Lo smartphone ha una batteria da 5.500 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 100 W, e una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel. Il sistema operativo è Android 14 con 4 major update garantiti. C’è anche la certificazione IP65.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPRGEN25 è ora possibile acquistare OnePlus Nord 4 al prezzo scontato di 412 euro. Per accedere alla promo è possibile premere sul box qui di sotto. Lo smartphone ha 24 mesi di garanzia ed è acquistabile anche in 3 rate.