OnePlus Nord 2T: strizzerà l'occhio ai nostalgici del brand

OnePlus Nord 2T sarà il prossimo terminale della famiglia Nord dell'OEM di telefonia cinese. Ultimamente ne abbiamo spesso sentito parlare e le notizie su di lui spuntano giorno dopo giorno. Inoltre, sono stati rivelati i suoi dettagli più interessanti: dal nome in codice alle colorazioni di cui disporrà. Adesso, grazie ad un leak emerso in rete, possiamo vedere il design della sua back cover.

Il render del nuovo OP Nord 2T ci arriva per gentile concessione del portale indiano 91Mobiles. Si scopre che presenterà un nuovo modulo fotografico sulla back cover. Avrà delle ottiche posizionate in modo molto particolare sul pannello: troveremo un sistema a tripla lente con ottica principale inserito in un foro e due sensori di piccole dimensioni inseriti entrambi in un altro cerchietto posto al di sotto. Curiosamente, troveremo due unità flash LED messe una sopra l'altra: non sappiamo il perché di questa bizzarra scelta estetica.

OnePlus Nord 2T presenterà una finitura “Sandstone”

Oltre a questo, ciò che è interessante è la finitura del pannello. L'azienda sembra voler tornare all'origine strizzando l'occhio ai fedelissimi del brand; Nord 2T presenterà la colorazione Sandstone. Di fatto, vedremo una back cover ruvida che ci riporterà immediatamente con la testa ai tempi della Sandstone Black di OnePlus One: che ricordi…

Ad ogni modo, non possiamo vedere come sarà fatto il display e la parte anteriore. Il portale suggerisce che lo smartphone sarà caratterizzato da un pannello con foro al centro che servirà per contenere lo snapper selfie. Non sappiamo quali saranno i dettagli sulle dimensioni dello schermo del suddetto device o delle altre specifiche, ma le fughe di notizie precedenti hanno svelato molte informazioni in merito. Facciamo il punto:

OnePlus Nord 2T ha il nome in codice “Karen”: dovrebbe presentare un display AMOLED FHD+ da 6,43 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Si dice che il mediogamma sia dotato di tre fotocamere: ci sarà una monocromatica da 50 MP, una ultra wide da 8 MP e una da 2 Megapixel.

Potrebbe essere dotato del chipset MediaTek Dimensity 1300 e dovrebbe vantare una grossa batteria da 4500 mAh sotto la scocca. Non mancherà il supporto per la ricarica SuperVOOC da 80 W.