OnePlus Nord 2T 5G e CE 2 Lite 5G disponibili da oggi a prezzi SUPER

I nuovi smartphone medio di gamma OnePlus Nord 2T 5G e CE 2 Lite 5G sono finalmente disponibili in vendita. Li trovi sul sito ufficiale, ma anche su Amazon. Se sceglierai il modello più potente (Nord 2T 5G) in omaggio potrai ricevere gli auricolari OnePlus Buds Z2, del valore di 99€.

Fra l’altro, su Amazon i device sono disponibili a prezzo inferiore rispetto a quello ufficiale. Dai un’occhiata, scegli il tuo modello preferito e completa l’ordine al volo per approfittarne.

OnePlus Nord 2T 5G e CE 2 Lite 5G in vendita da oggi

Smartphone medio di gamma, con tratti distintivi da top. Raccontati in dettaglio al momento del lancio, adesso puoi accaparrarteli da Amazon, oltre che dal situo ufficiale.

Nel momento in cui telo segnalo, tutti i modelli costano una manciata di euro in meno rispetto al prezzo ufficiale. Eccoli di seguito.

OnePlus Nord 2T 5G, con in omaggio un paio di auricolari TWS Buds Z2:

Per ricevere il le cuffiette in omaggio, devi seguire le istruzioni ufficiali.

Anche OnePlus Nord CE 2 Lite 5G è in vendita e in sconto a 299€ invece di 309€:

In tutti i casi, godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Non so quanto dureranno a prezzo ribassato rispetto a quello ufficiale. Pertanto, ti consiglio di approfittarne al volo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.