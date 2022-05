OnePlus Nord 2T 5G e Nord CE 2 Lite 5G su Amazon da 309€: bellissimi

Appena annunciati ufficialmente, i nuovi OnePlus Nord CE 2 Lite 5G e Nord 2T 5G sono già disponibili in preordine su Amazon. Ottimi smartphone medio di gamma, le prime spedizioni partiranno dal 24 maggio. Ecco dove puoi accaparrarti le versioni disponibili: si parte da 309€.

OnePlus Nord 2T 5G e Nord CE 2 Lite 5G in preordine su Amazon

Il primo, Nord CE 2 Lite 5G è un device fresco nel look e pensato per chi cerca prestazioni a un prezzo super contenuto. Sotto la scocca, l’affidabile processore Snapdragon 695, supportato da 6GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione. Il display è un ottimo pannello da 6,59″ con refresh rate da 120Hz e una peculiarità: è ad alta efficienza energetica. Infatti, è ottimizzato per consumare meno rispetto ad altri prodotti della concorrenza, senza scendere a compromessi con le prestazioni. La batteria è da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W. Ancora, sul posteriore c’è una fotocamera composta da 3 sensori con il principale da 64MP.

Questo interessante smartphone è disponibile in preordine su Amazon a 309€ in due colori:

Il secondo device è perché è alla ricerca di prestazioni ancora più elevate, pur continuando a strizzare l’occhio al budget. Con le sue caratteristiche, questo dispositivo si avvicina più a un flagship che a un medio di gamma. Sotto la scocca di OnePlus Nord 2T 5G c’è il potente processore MediaTek Dimensity 1300, supportato da 8/12GB di RAM e 128/256GB di spazio di archiviazione.

Il display è un interessante pannello AMOLED da 6,43″ con refresh rate da 90Hz con supporto all’HDR10+. L’autonomia energetica punta non solo sull’ampia batteria da 4500 mAh, ma anche sul sistema di ricarica ultra rapida da 80W.

Quanto al comparto fotografico, sul posteriore ci sono 3 sensori con il principale che è il Sony IMX766 da 50MP, affiancato da stabilizzazione ottica. Il secondo sensore, da 8MP, è un ultragrandangolare mentre il terzo – da 2MP – è un obiettivo monocromatico che aiuta a catturare più luce da donare agli scatti. Ancora, sul frontale c’è un sensore da 32MP di qualità top: non a caso, è lo stesso a bordo di OnePlus 10 Pro.

Questo interessante smartphone, è in preordine su Amazon in diverse versioni a partire da 409€:

Ti ricordo che, al momento, gli smartphone sono disponibili in preordine. Le prime consegne inizieranno a partire dal prossimo 24 maggio 2022. Naturalmente, se sei abbonato ai servizi Prime, le spedizioni sono rapide e gratis.

