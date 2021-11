OnePlus Nord 2 x PAC-MAN: ecco come apparirà

Il design del nuovo OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition è appena stato rivelato attraverso un'immagine “hands-on” dal vivo. Scopriamolo insieme.

OnePlus Nord 2 x PAC-MAN: cosa sappiamo?

La scorsa settimana, l'azienda cinese di Pete Lau ha annunciato un nuovo smartphone in edizione limitata soprannominato OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition. È interessante notare che il marchio ha rivelato solo il prezzo e non ha pubblicato dettagli sul design e disponibilità. A pochi giorni dall'annuncio, ora sappiamo finalmente come differirà la versione personalizzata dal modello normale.

Poche ore fa, il noto informatore Sudhanshu Ambhore non solo ha condiviso un'immagine dal vivo del Nord 2 in questione, ma anche della sua confezione. Dice di aver acquisito queste immagini da The Phone Talks. Tuttavia, non siamo riusciti a trovare queste immagini sui social media della fonte.

Secondo le immagini, il dispositivo arriverà in una scatola alta di colore grigio con i marchi PAC-MAN e OnePlus. Per quanto riguarda il telefono, sfoggerà una finitura lucida bianco-argento con PAC-MAN e i punti che mangia il noto protagonista dei videogame.

Secondo il leaker, il personaggio del gioco si illuminerà al buio grazie ad una tinta neon. Infine, c'è anche il marchio OnePlus x PAC-MAN a sinistra del modulo della fotocamera posteriore.

L'edizione speciale sarà disponibile in India e in Europa (compreso il Regno Unito) in quantità limitate a partire da una data sconosciuta ai seguenti prezzi.

Il prezzo dovrebbe essere di 529€ da noi, mentre in India di 37999 rupie e nel Regno Unito di 499 sterline. Per coloro che se lo stessero chiedendo, l'edizione limitata del OnePlus Nord 2 ha lo stesso identico set di specifiche della variante da 12 GB + 256 GB del modello vanilla. Tuttavia notiamo che è anche leggermente più costosa della versione normale del telefono.

