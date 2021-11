OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition: prova a vincerlo

OnePlus è nuovamente a lavoro su uno smartphone in edizione limitata che, nella fattispecie, ha realizzato in stretta collaborazione con Bandai Namco: stiamo parlando dell'originale OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition.

Sta arrivando OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition

OnePlus non si è limitata ad applicare un nuovo logo sul Nord 2: si tratta di un vero e proprio omaggio al più iconico dei giochi arcade. Colore, materiale e finitura sono stati personalizzati a tema PAC-MAN: la cover del dispositivo avrà la capacità di brillare al buio, mettendo in risalto il leggendario labirinto del gioco. Anche per quanto riguarda il software assisteremo ad una completa personalizzazione: non solo UI customizzata e reference a PAC-MAN in ogni dove ma anche giochi, sfide e contenuti esclusivi, alcuni dei quali nascosti nelle feature del telefono.

Per l'occasione, l'azienda ha inaugurato un contest che darà ai partecipanti l'opportunità di vincere proprio uno dei OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition in palio. Per provare ad aggiudicarsi un modello di OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition, basterà andare sul sito e giocare a PAC-MAN. Ci sono in palio tre telefoni, con anche OnePlus Buds Z in omaggio: chi farà il maggiore punteggio si aggiudicherà il premio. Oltre ai telefoni, sono previsti numerosi codici di accesso anticipato e tanto altro ancora. OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition sarà disponibile nella versione da 12GB di RAM e 256GB di storage al prezzo di 529€.