OnePlus Nord 2 si mostra in un nuovo poster teaser; dall'immagine promozionale possiamo notare l'intera back cover del dispositivo in tutto il suo splendore. Mancano ancora diversi giorni prima di poter vedere il nuovo mediogamma della compagnia cinese in tutto il suo splendore.

OnePlus Nord 2: ecco cosa sappiamo finora

Prima del suo lancio, che ricordiamo avverà il 22 luglio, il mid-ranger dell'OEM cinese è apparso in un nuovo poster che rivela il suo pannello posteriore. L'account Twitter di OnePlus India ha confermato ancora una volta che il Nord 2 debutterà il 22 luglio alle ore 19:30 (fuso orario IST). La società ha anche condiviso un poster teaser che mostra l'intero design del retro dello smartphone: è interessante notare che il device sembra essere identico al flagship della compagnia lanciato a marzo scorso, il OnePlus 9.

Danger. Excitement. And a whole lot of Nord 2.



Tune in on July 22 for OnePlus Nord: Part Deux, a riveting blockbuster product launch experience starring OnePlus Nord 2 5G.



7:30pm IST.



Get Notified – https://t.co/gXhknbFnwe pic.twitter.com/61AUnN7BzJ — OnePlus India (@OnePlus_IN) July 16, 2021

Il telefono ha un modulo fotografico posteriore verticale che contiene tre sensori, proprio come OP 9. L'unica differenza tra i due telefoni è che il terzo obiettivo è spostato a sinistra sul Nord, con un flash LED posto accanto. Ricordiamo che il flagship ha un flash LED inserito fra le due ottiche principali. Il mediogamma sembra avere un'isola leggermente più sporgente del previsto e il solito logo della società posto al centro della back cover. Ha anche angoli curvi, ancora una volta simili a quelli di OnePlus 9.

Oltre a questo, sono stati recentemente rivelati i prezzi e le varianti di colore dello smartphone. Il telefono dovrebbe avere un prezzo iniziale di of 31.999 (~ $ 450) per la variante base con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione. Arriverà fino a ₹ 34.999 (~ $ 470) per la versione con 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. Dovrebbe essere disponibile in due colori: Blue Haze e Grey Sierra.

Per quanto riguarda le sue specifiche, il telefono presenterà un display perforato da 6,43 pollici con una risoluzione FullHD+. Avrà una frequenza di aggiornamento di 90Hz e un design con cornici sottili.L'ottica principale dovrebbe essere una Sony IMX766 da 50 MP, coadiuvato da un sensore ultra-wide da 8 MP e da un'unità monocromatica da 2 MP.

Il telefono sarà alimentato dal SoC MediaTek Dimensity 1200 abbinato a un massimo di 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna UFS 3.1. Conterrà una batteria da 4.500 mAh con supporto per la tecnologia Warp Charge da 65 W. Recentemente, l'azienda ha confermato che il telefono funzionerà con la OxygenOS (basata su Android 11) e riceverà solo due importanti aggiornamenti del sistema operativo.

