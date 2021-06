Il Nord 2 è un dispositivo molto atteso dai fan di casa OnePlus. Il telefono arriverà come l'erede dell'originale OP Nord, uno dei telefoni di fascia media più popolari mai annunciati nel 2020. Ora sono stati rilasciati i rendering del futuro dispositivo in arrivo, i quali ci forniscono una prima occhiata al device che dovrebbe essere lanciato a luglio.

OnePlus Nord 2 ricorda vagamente il design del OnePlus 9 come si vede nei rendering basati su CAD mostrati in rete per gentile concessione di OnLeaks e 91Mobiles. Il telefono ha un design a schermo intero con un foro nell'angolo in alto a sinistra del display per la fotocamera frontale.

Sul retro, ci sono tre lenti tutte disposte verticalmente, anche se la terza fotocamera non sembra essere allineata con le altre due. Proprio come il Nord di prima generazione, il Nord 2 ha anche un Alert Slider. È posizionato sul lato destro del dispositivo sopra il pulsante di accensione mentre i pulsanti di controllo del volume sono sul lato sinistro. Il terminale ha il vano della SIM nella parte inferiore, accanto alla porta USB-C su un lato, mentre una griglia dell'altoparlante a due fessure si trova sul lato opposto.

Per quanto riguarda le sue specifiche, il telefono in questione avrà un display AMOLED FHD+ da 6,43 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Ha uno scanner di impronte digitali in-display e lo snapper selfie dovrebbe essere un sensore da 32 MP.

Il OnePlus Nord 2 sarà il primo telefono del marchio cinese con un processore MediaTek e i risultati dei benchmark hanno rivelato che si tratta della CPU premium, il Dimensity 1200. Dovrebbero esserci fino a 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione a bordo, ma tenete presente che la configurazione molto probabilmente varierà a seconda del mercato .

OnePlus equipaggerà il Nord 2 con una main camera da 50 MP, con una ultragrandangolare da 8 MP e un sensore da 2 MP. Rispetto al suo predecessore, il Nord 2 ha meno fotocamere, ma includerà anche una batteria più grande (4500 mAh per la precisione) e il supporto per una ricarica più rapida. Ci aspettiamo che sia dotato della nuova tecnologia di ricarica rapida Warp Charge 30T Plus che ha fatto il suo debutto su OnePlus Nord CE.

