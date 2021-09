OnePlus R sarà la nuova gamma di flagship entry-level

OnePlus conferma il suo rinnovato portafoglio di smartphone per il futuro: c'è stato un cambio di rotta e ora la gamma OP R rappresenterà le ammiraglie entry-level del marchio.

OnePlus R: flagship killer o ammiraglia entry-level?

Ieri, il CEO della società Pete Lau ha pubblicato un post ufficiale sul forum della compagnia che rivela che l'azienda andrà avanti con la sua visione 2.0. Come è noto, OnePlus e OPPO hanno fuso i loro reparti di ricerca e sviluppo; mentre il primo continuerà a funzionare in modo indipendente dopo la fusione, i suoi smartphone in arrivo il prossimo anno presenteranno una nuova interfaccia utente che offrirà il meglio della OxygenOS e della ColorOS. Il nuovo OS sarà disponibile anche per gli smartphone della casa madre. Oltre a rivelare un nuovo sistema operativo unificato come parte della visione OnePlus 2.0, Lau ha anche rivelato il suo portafoglio di prodotti per smartphone.

Con un prezzo superiore a $ 500, la serie di punta numerata includerà telefoni premium e ultra-premium con le ultime tecnologie all'avanguardia. I suddetti flagship saranno disponibili nei mercati globali. Tutte le altre serie di smartphone dell'azienda non saranno disponibili globalmente. Invece, le serie di prodotti low-cost saranno rivolte solo ad alcuni selezionati.

La line-up OnePlus R, Nord e Nord CE rientreranno nella fascia di prezzo da $ 300 a $ 500. La gamma R rappresenterà le ammiraglia entry-level, la Nord invece, includerà smartphone premium di fascia media e la Nord CE sarà composta da telefoni entry-level di fascia media.

Giusto come “remind me”, OnePlus 9R che ha debuttato all'inizio di quest'anno è stato commercializzato solo in alcuni Paesi selezionati come quello indiano e cinese. Anche il prossimo OP 9 RT dovrebbe essere rilasciato solo in questi mercati. I modelli Nord e Nord CE sono stati rilasciati in India e in Europa.

La serie OnePlus Nord N dispone di prodotti aventi un prezzo compreso tra ~ $ 100 e $ 300 e includerà i gadget più convenienti della realtà di Pete Lau.