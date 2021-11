OnePlus investirà sulle fotocamere per smartphone

Le fotocamere per smartphone stanno diventando sempre più performanti negli ultimi anni e, in linea con questa tendenza, il famoso marchio di flagship Android OnePlus ha annunciato che amplierà le prestazioni della lenti dei suoi futuri dispositivi con innovazioni leader del settore, così da fornire una migliore qualità dell'immagine ai suoi utenti.

OnePlus: i nuovi flagship saranno dei veri cameraphone

Il marchio di smartphone che ha stretto una partnership con il famoso produttore di fotocamere professionali Hasselblad all'inizio di quest'anno ha affermato che, con la creazione della piattaforma “Shot on OnePlus“, sta attivamente cercando di convincere la sua community a mostrare e mettere in evidenza le prestazioni incredibili dei nuovi comparti fotografici di OnePlus 9 e 9 Pro.

“Nel 2021 e oltre, l'obiettivo di OnePlus riposerà fortemente sul miglioramento delle prestazioni della fotocamera attraverso investimenti e partnership strategiche che migliorano l'esperienza di imaging per gli utenti“, ha detto a IANS Hsiaohua Cheng, Head of Imaging di OnePlus.

“L'ultimo lungometraggio girato in collaborazione con Andolan Production di Vikramaditya Motwane, intitolato ‘2024', lavora per portare in vita le capacità delle fotocamere della serie OnePlus 9, evidenziando la sua natura di facile utilizzo per una comunità di utenti diversificata“, Cheng aggiunge.

Il dirigente ha anche affermato che la partnership triennale con Hasselblad, completata dall'investimento aggiuntivo di circa 150 milioni di dollari per lo sviluppo delle ottiche, è una testimonianza dell'impegno dell'azienda nell'ottenere innovazioni e offrire esperienze di imaging da numeri uno.

“La partnership si svilupperà in più fasi a partire da aree che includono la regolazione del colore e la calibrazione del sensore, e successivamente si espanderà per includere ulteriore collaborazione hardware per migliorare lo standard dell'obiettivo e l'ottica, che vedremo nei futuri dispositivi di punta di OnePlus“, ha aggiunto Cheng.

Inoltre, Navnit Nakra di OnePlus ha affermato che la compagnia non vede l'ora di mostrare l'eccezionale qualità della fotocamera dei suoi nuovi dispositivi di punta che saranno capaci di offrire colori più accurati e una qualità dell'immagine premium agli utenti. “Speriamo che questo ispiri anche la nostra comunità a spingere i propri confini creativi“, aggiunge.