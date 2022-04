OnePlus Fold è in cantiere... ma lo conoscete già

Stando a quanto si legge in rete, il primo pieghevole di OnePlus potrebbe essere già in cantiere; probabilmente, se le indiscrezioni sono corrette, questo potrebbe essere un rebrand dell'OPPO Find N.

Di fatto, l'OEM cinese di Pete Lau starebbe lavorando su un foldable. Un nuovo report di Pricebaba cita Yogesh Brar come la fonte che ha rivelato tutti i dettagli chiave su questo fantomatico gadget.

Il rapporto però, non fornisce alcun dettaglio sulle specifiche tecniche del OnePlus Fold. Il leakster ha rivelato solo che sarà identico – in tutto e per tutto – all'OPPO Find N, che però al momento si trova solo in Cina. La versione internazionale di questo device dunque, potrebbe arrivare con il moniker di OnePlus.

OnePlus Fold: tutto quello che sappiamo

Il telefono pieghevole dell'azienda cinese potrebbe presentare un pannello AMOLED LTPO pieghevole da 7,1 pollici capace di offrire una risoluzione di 1792 x 1920 pixel e un refresh rate di 120 Hz. Potrebbe disporre anche di un AMOLED da 5,49 pollici protetto da Gorilla Glass Victus. Avrà Android 12 e ColorOS 12.

Sarà presente anche una fotocamera anteriore da 32 megapixel e una da 32 Mega sullo schermo interno. La configurazione posteriore invece, comprenderà una lente principale da 50 MPX con OIS, un tele da 13 megapixel e un'ottica ultrawide da 16 megapixel.

Sotto la scocca troverà posto il processore Qualcomm Snapdragon 888, coadiuvato da una batteria da 4.500 mAh con fast charge cablata da 33 W, ricarica wireless da 15 W e reverse wireless charging da 10 W. Non mancherà lo scanner di impronte digitali inserito sul frame lateralmente.

Nelle notizie correlate, sappiamo che Pete Lau intende lanciare ancora due flagship: OP 10 e OP 10R, ma pare che abbia deciso di investire sulla fascia media del mercato: sono previsti tantissimi nuovi device della gamma Nord nel prossimo futuro (Nord 2T, Nord 3 e Nord CE 2 Lite, giusto per citare i più vicini al debutto).