OnePlus e OPPO fonderanno la rete vendita nel 2022

OnePlus e OPPO hanno deciso di unire i distributori offline nel corso del prossimo primo trimestre del 2022. Nel tentativo di rafforzare i legami e affrontare la concorrenza nel segmento offline, la rete vendita offline dei due colossi cinesi sono pronti a fondersi nel corso dei primi tre mesi del prossimo anno.

OnePlus e OPPO: sempre più legate

OPPO e OnePlus hanno unito le forze e questo ha creato scalpore nel mercato. L'informazione è stata considerata una mossa strategica e la dichiarazione pubblica ha citato vari punti a favore di tale decisione.

Tuttavia, questa fusione è pronta per compiere il prossimo grande passo verso la concretizzazione di questa partnership secondo le recenti perdite che sono emerse. Nel tentativo di rafforzare i legami e affrontare la concorrenza nel segmento offline, i distributori offline di OPPO e OnePlus sono pronti a fondersi nel primo trimestre del 2022.

Il legame fa i due brand si rafforza ulteriormente; ora, il tipster Mukul Sharma ha rivelato che le due società stanno per unire le capacità dal primo trimestre del 2022 per garantire una roccaforte nel mercato offline.

Il tweet suggerisce che le compagnie non vedono l'ora di unire i distributori offline e questo avverrà, probabilmente, da gennaio. Questa fusione arriva alla luce della più ampia unione di forze avvenuta ufficialmente all'inizio dell'anno, in cui OPPO e OnePlus, entrambe società sussidiarie di BBK, si sono unite.

Le aziende hanno lavorato a stretto contatto per molto tempo, ma la recente joint venture ha anche dato vita a un nuovo sistema operativo unificato. OxygenOS e ColorOS sono destinate a fondersi e sono state trovate diverse prove a sostegno di ciò su vari dispositivi. Il sistema operativo unificato debutterà il prossimo anno sulla serie OnePlus 10. Questa unificazione è stata discussa per la prima volta a luglio e il piano per distribuire il sistema operativo per i modelli OnePlus precedenti è previsto per il 2022.