OnePlus Buds Z2: potranno competere con le AirPods Pro?

L'OEM cinese di proprietà di Pete Lau ha appena svelato le nuovissime OnePlus Buds Z2 con ANC (cancellazione attiva del rumore) e capaci di avere un'autonomia da record fino a 38 ore con una singola carica. Scopriamo maggiori dettagli.

OnePlus Buds Z2: le caratteristiche

Nella giornata di ieri, OnePlus ha annunciato i nuovissimi OP Buds Z2 nei mercati statunitensi ed europei. La coppia di auricolari True Wireless Stereo è dotata di cancellazione attiva del rumore e ha driver da 11 mm con sintonizzazione dei bassi. Questo modello sostituirà l'originale Buds Z che offre un suono e caratteristiche interessanti ad un prezzo accessibile.

Giusto per fare un “remind me”, OnePlus Budz Z2 costano $ 99 negli Stati Uniti e da noi invece, hanno un prezzo di vendita al pubblico di 99 €. Sono disponibili in due colorazioni: Obsidian Black e Pearl White. Sfortunatamente, la seconda variante di colore non è disponibile in Europa.

Offrono un design simile al predecessore; vengono forniti con driver dinamici sintonizzati su base da 11 mm e dispongono di una configurazione a 3 microfoni per la calibrazione del rumore e della riduzione del volume. Hanno il supporto Dolby Atmos e presentano il Bluetooth v5.2.

Uno dei punti salienti è la cancellazione attiva del rumore di 40 dB. Non di meno, vantano anche una modalità di trasparenza. Sono dotati di supporto a latenza ultra bassa da 94 ms.

Dulcis in funbdo, vengono venduti con una custodia di ricarica e hanno una durata totale della batteria di 38 ore. Supportano la tecnologia Flash Charge di OnePlus che offre fino a 5 ore di riproduzione musicale con soli 10 minuti di ricarica. L'azienda offre fino a 7 ore con ANC disattiva.