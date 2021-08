Gli auricolari TWS di nuova generazione appena svelati dal colosso cinese di Pete Lau sono ora disponibili per l'acquisto in Europa. Di fatto, i nuovi OnePlus Buds Pro, gli ultimi auricolari true wireless dei produttori di smartphone con sede in Cina, sono stati lanciati il ​​mese scorso insieme allo smartphone Nord 2. Per chi non lo sapesse, queste cuffie sono una variante premium dei “vecchi” OP Buds presentati lo scorso anno.

OnePlus Buds Pro: tanta tecnologia da 149€

Dopo aver lanciato gli auricolari true wireless in Cina alcune settimane fa, OnePlus li ha resi disponibili per l'acquisto nel Regno Unito e in Europa. Hanno un prezzo di £ 139 in UK, mentre costano 149 € nel mercato europeo. Gli auricolari sono disponibili in due opzioni di colore: Glossy White e Matte Black dal OnePlus Store ufficiale.

Dal punto di vista del design, questi auricolari Pro hanno una forma simile agli Apple AirPods Pro, ma per differenziarsi dal prodotto della mela, c'è uno stelo cromato lucido. Le cuffie contengono una coppia di driver dinamici da 11 mm e sono dotati di supporto per la connettività Bluetooth 5.2.

Vengono forniti con il supporto Smart Adaptive Noise Cancellation che regola automaticamente la quantità di cancellazione del rumore applicata in base all'ambiente circostante dell'utente. C'è anche il supporto per il codec audio ad alta definizione a bassa latenza (LHDC).

Per un corretto funzionamento della funzione di cancellazione attiva del rumore, esiste una configurazione a tre microfoni che si dice che possa filtrare il rumore fino a 40 dB. La società ha anche aggiunto il supporto per l'audio Dolby Atmos. Viene fornito con funzionalità come OP Fast Pair e OP Audio ID, le quali consentono agli utenti di personalizzare l'esperienza audio secondo le proprie preferenze.

Per quanto riguarda la durata della batteria, le OnePlus Buds Pro sono pubblicizzate per offrire fino a 38 ore di batteria con la custodia di ricarica. Tuttavia, senza la cover e con la cancellazione attiva del rumore abilitata, l'autonomia si riduce a cinque ore; sette senza ANC.

La custodia di ricarica per gli auricolari include anche il supporto per Warp Charge e si ipotizza che possa offrire fino a 10 ore di riproduzione con soli 10 minuti di ricarica. Inoltre, gode della fast charge Qi.

