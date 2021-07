Un concentrato di tecnologia, questo è il nuovo OnePlus Nord 2 5G. Uno smartphone che cavalca il successo del suo predecessore ed è pronto ad amplificarlo, offrendo agli utenti un'esperienza d'uso basata su potenza e fluidità. Ottimo hardware accompagnato dall'ultima versione software della celeberrima interfaccia utente OxygenOS (versione 11.3 al lancio).

A condire il tutto, un prezzo che è più che accessibile: si parte da appena 399€ e i preordini partono oggi stesso, anche su Amazon:

OnePlus Nord 2 5G ufficiale: tutti i dettagli

Un design elegante, una scocca curata in dettaglio, che ben lascia presagire la qualità dei componenti all'interno e non solo. Questo device lo apprezzi da subito, a partire dal display Fluid AMOLED da 6,43″ con risoluzione FHD+, densità di 410ppi e un refresh rate di 90Hz, che rende l'esperienza d'uso più fluida e il momento del gioco ancora più interessante.

Sotto la scocca, c'è il potente processore MediaTek 1200-AI supportato da 8/12GB di RAM LPDDR4X e 128/256GB di storage interno di tipo UFS 3.1. L'autonomia energetica è garantita da una batteria da 4500 mAh che conta sulla ricarica rapida da ben 65W. Quindi, non solo avrai tantissima autonomia energetica a disposizione, ma – al momento di ricaricare – ci vorrà pochissimo.

Spazio alla multimedialità avanzata grazie all'ottimo comparto fotografico. Sul posteriore, l'eccellente sensore Sony IMX766 da 50MP per foto luminose e definito in qualsiasi contesto, grazie anche alla modalità Nightscape Ultra, in grado di migliorare via software le immagini che realizzerai. A supporto, un secondo sensore da 8MP per gli scatti con grandangolo e un terzo da 2MP per la profondità di campo. Attenzione anche ai video, che puoi girare alla massima risoluzione 4K contando anche alla funzionalità AI Video Enhancement.

Sul frontale, le sorprese continuano con la selfie camera che si spinge a ben 32MP (sensore Sony IMX65) per autoscatti che non temono alcun contesto. A completare il comparto multimediale, un doppio speaker audio pronto a garantirti audio stereo alto e limpido.

Interessanti anche le prestazioni sotto il punto di vista della connettività. Non solo c'è il WiFi 6 dual band, non manca nemmeno l'NFC, il Bluetooth 5.2 e il supporto al 5G SA ed NSA. Presente anche il supporto al dual SIM 5G.

La sicurezza di OnePus Nord 2 5G, e quindi quella dei tuoi dati, è affidata a un lettore d'impronte digitali inserito sotto il display dello schermo e c'è anche il riconoscimento facciale, sebbene non sia 3D.

Infine, il nuovo smartphone arriva – come anticipato – con a bordo Android 11 sotto la nuova interfaccia utente OxygenOS 11.3. Inoltre, il device riceverà in modo puntuale due anni di major update Android e tre anni di aggiornamenti di sicurezza.

Pete Lau, fondatore di OnePlus, ha commentato così l'arrivo del nuovo device:

“OnePlus Nord 2 5G riaf erma il nostro impegno a condividere la grande tecnologia con il mondo. Con i progressi fatti nel campo delle tecnologie degli smartphone anche nella fascia media, ora siamo in grado di ofrire esperienze premium su dispositivi più accessibili. Siamo fiduciosi che Nord 2 sia un degno successore dell'originale OnePlus Nord.”

OnePlus Nord 2 5G: prezzo e uscita

Come anticipato, uno dei punti di forza di questo device è proprio il prezzo di vendita. Scegli il tuo colore preferito fra Blue Haze e Grey Sierra e decidi la configurazione. Di seguito, prezzi e configurazioni:

8GB di RAM e 128GB di storage interno da 399€;

12GB di RAM e 256GB di memoria da 499€.

I preordini aprono oggi, a partire dalle ore 17. Puoi trovare i device su OnePlus.com e su Amazon Italia. Le prime spedizioni partiranno dal 28 luglio, ma – chi effettuerà il preordine in tempo, potrà godere di spedizione anticipata già a partire dal 26 dello stesso mese.

Inoltre, sempre gli utenti che effettueranno il preordine, avranno diritto anche al 50% di sconto sugli auricolari OnePlus Buds oltre al 10% di riduzione sul prezzo della cover e della protezione per lo schermo.

