OnePlus Buds Pro sono appena state avvistate in rete; le nuove cuffie TWS del costruttore cinese sono previste per il debutto su scala mondiale insieme al lancio dello smartphone Nord 2 5G.+

OnePlus Buds Pro: cosa sappiamo?

L'azienda di Pete Lau ha ampliato la sua gamma di prodotti negli ultimi anni; fra i diversi gadget che vende, il marchio ha anche una gamma di auricolari che fa parte della serie OP Buds. Ora, stando a quanto si apprende, pare che l'azienda si stia preparando a lanciare un altro paio di cuffie BT.

L'OEM cinese ufficialmente confermato che le OnePlus Buds Pro sono in lavorazione e ha anche rivelato che gli auricolari verranno lanciati insieme allo smartphone OnePlus Nord 2 5G, previsto per il debutto il prossimo 22 luglio.

Come parte di OP Lab, l'azienda offre anche agli utenti la possibilità di provare entrambi questi prodotti in arrivo: si potranno sperimentare in anteprima le features dei futuri auricolari Buds Pro e del device Nord 2 5G prima del lancio ufficiale tra un paio di settimane.

Le domande vengono accettate dall'azienda fino al 17 luglio per i primi test di entrambi questi prodotti. Ai candidati interessati verranno richieste le informazioni di contatto, il nome utente della community, il paese, l'età, gli auricolari attuali e alcuni altri dettagli.

L'azienda cinese non ha rivelato nulla relativo ai prossimi auricolari TWS, a parte la conferma circa il loro moniker ufficiale: OP Buds pro. Questo nome indica che il prodotto potrebbe essere simile al modello originale con funzionalità premium aggiuntive come la cancellazione attiva del rumore (ANC). Per saperlo con certezza, dovremo aspettare il lancio ufficiale a fine mese. Ancora pochi giorni di attesa: restate connessi con noi.

