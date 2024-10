OnePlus al bando: vendite vietate in Germania

È successo di nuovo. OnePlus è stato messo al bando in Germania dove, al momento, sembra che ne siano vietate le vendite. In pratica, nessun prodotto del brand potrà essere venduto nel Paese europeo. Sembra di vivere un déjà-vu e invece si tratta di una nuova controversia. Questa volta non c’entra Nokia e la lunga disputa sui suoi brevetti.

Nondimeno, rimaniamo sulla lunga linea tracciata della disputa sui brevetti, ma questa volta con InterDigital. Si tratta di brevetti chiave per 5G e altre tecnologie mobili. Perciò il negozio in Germania attualmente non ha ancora una volta smartphone del brand in vendita. Questa non è una novità, ma sicuramente un altro scoglio da affrontare e superare.

L’azienda, dal canto suo, ha pubblicato una dichiarazione sulla questione: “OnePlus attribuisce grande importanza ai diritti di proprietà intellettuale e all’accesso equo ai brevetti essenziali standard, essenziali per guidare l’innovazione nel settore. Continueremo a negoziare con InterDigital e desideriamo risolvere questa questione in modo amichevole. Nel frattempo, il nostro impegno in Europa rimane invariato e continueremo a fornire prodotti e servizi eccellenti ai nostri utenti“.

OnePlus non può vendere smartphone in Germania

Quindi OnePlus ora non può vendere smartphone in Germania. I suoi telefoni spariscono un’altra volta dalla vetrina. Tuttavia, restano disponibili online altri prodotti tra cui Pad 2, Buds Pro 3 e Watch 2. Attualmente, secondo quanto dichiarato da Allround-PC che ha diffuso la notizia, non sappiamo quando gli smartphone del brand torneranno nuovamente disponibili all’acquisto.

Stando a quanto emerso, l’azienda continuerà a negoziare con InterDigital per trovare una soluzione equa alla controversia che si è generata. Inoltre, al momento non ci sono altri Paesi coinvolti con questo bando. Gli smartphone OnePlus non sono di certo banditi in Germania, ma possono essere acquistati nei Paesi vicini o attraverso rivenditori locali.

Vi terremo aggiornati sulla vicenda quando ci saranno nuovi sviluppi. Nel frattempo aspettiamo la presentazione di OnePlus 13 prevista per fine ottobre.