OnePlus e Android 13, un video teaser manda l'hype alle stelle

Un tempo la OxygenOS era una delle personalizzazioni Android più apprezzate nel panorama per via della sua estrema ottimizzazione e attenzione ai dettagli, e il video teaser pubblicato dall’account Twitter ufficiale di OnePlus su Android 13 (OxygenOS 13) vuole far rivivere le stesse emozioni ai propri utenti dopo che la stessa compagnia alcuni mesi fa aveva annunciato il ritorno ai fasti di un tempo.

Dopo l’arrivo della Beta 3 di Android 13 su OnePlus 10 Pro, il teaser di oggi ci offre un timido assaggio delle numerose novità a cui stanno lavorando i programmatori del colosso cinese impegnati nella realizzazione della nuova versione della OxygenOS.

OnePlus pubblica un video teaser sulla OxygenOS 13 basata su Android 13

Accompagnato dal testo “It’s bold, it’s fluid, it’s coming”, evidentemente per sottolineare le grandi novità presenti nell’OS, possiamo notare alcune novità per quanto riguarda la lock screen e la modalità Always-on Display (AoD). A tal proposito, questa modalità presenta adesso il pieno supporto al player audio a tutto schermo con tanto di foto della copertina dell’album mentre a fine video si nota un accento a una modalità che mette in risalto il tempo di utilizzo del dispositivo, la data, l’ora e molto altro.

Sebbene non ci siano ancora comunicazioni ufficiali circa le tempistiche di rilascio della OxygenOS 13 con Android 13, è altamente probabile che la versione stabile del nuovo OS arriverà a stretto giro dal lancio dell’OS di Google e quindi possibilmente entro i primi mesi del Q4. OnePlus 10 Pro, idealmente il primo device a ricevere l’update, è in sconto su Amazon a un prezzo niente male: monta un design dal forte sapore premium, un validissimo display da 6.7 pollici, una fotocamera tripla con tecnologia Hasselblad e un potentissimo hardware.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.