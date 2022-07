OnePlus Ace Pro con Snapdragon 8+ Gen 1 pronto al debutto

Il nuovo OnePlus Ace Pro è prossimo al debutto su scala internazionale; secondo le indiscrezioni, il dispositivo presenterà il processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 e potrebbe giungere sul mercato a breve. Ma cosa ci dobbiamo aspettare?

OnePlus Ace Pro sarà il rebrand di OnePlus 10T?

Sappiamo che l’OEM cinese di Pete Lau ha confermato che svelerà il OnePlus 10T il prossimo 3 agosto in tutti i Paesi; in Cina però, questo modello non verrà annunciato. Al suo posto, troveremo una versione differente e ottimizzata per il mercato cinese. Stando a quanto dice il tipster Digital Chat Station infatti, OnePlus Ace Pro sarà il moniker ufficiale del device in questione. Potrebbe godere di 16 GB di RAm e del chip di punta di Qualcomm. Fra le altre cose, dovrebbe supportare la fast charge cablata da 150W.

Non sono state menzionate le altre indiscrezioni del telefono; secondo i rumors infatti, questo potrebbe essere identico al 10T prossimo al lancio, ma con sensori fotografici completamente differenti. Si dice anche che avrà una selfiecam da 16 Mpx, mentre posteriormente dovrebbe godere di una main camera Sony IMX766 da 50 Megapixel con OIS, di una ultrawide da 8 Mega e di una macro da 2 Mpx.

L’insider ha anche svelato l’ipotetico prezzo al lancio. OP Ace Pro infatti, potrebbe avere un costo compreso tra i 3000 e i 4000 Yuan (parliamo di 443-591 dollari). Non di meno, lo smartphone in questione godrà di uno schermo AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate (adattivo?) da 120 Hz. Come detto, avrà lo Snapdragon 8+ Gen 1, 16 GB di memoria RAM di tipo LPDDR5 e memorie UFS 3.1 da 512 GB. La batteria potrebbe essere da 4800 mAh con ricarica rapida da 150W ma il caricatore dovrebbe essere da 160W.

Ad ogni modo, vi invitiamo a prendere tutto con “un pizzico di sale” e a restare connessi con noi per ulteriori aggiornamenti. OnePlus 9 Pro intanto, è sceso a soli 643,01€ su Amazon.

