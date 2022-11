OnePlus Ace 2: il flagship killer è pronto a sfidare i competitor

OnePlus Ace 2 è prossimo al debutto; il dispositivo sarà un flagship killer potentissimo pronto a sfidare la fascia medio-alta del mercato. Dovrebbe arrivare insieme al cugino Realme GT Neo 5 (faranno parte entrambi della stessa casa madre, la holding BBK Electronics). Grazie ad un tipster, conosciamo adesso quelle che saranno le sue specifiche tecniche complete.

OnePlus Ace 2: le presunte caratteristiche tecniche

Un nuovo tweet ha fatto luce sulle caratteristiche tecniche del prossimo device della società di Pete Lau. OnePlus Ace 2 e Realme GT Neo 5 saranno molto simili sul fronte delle specifiche. In primo luogo, sul Realme sappiamo che potrebbe non avere il suffisso “4” per via del fatto che in Cina questo numero è considerato un “porta-sfortuna”; si dovrebbe passare direttamente al GT Neo 5, infatti. Tornando al device di OnePlus invece, grazie al tipster Chunvn8888 scopriamo tutti i dettagli.

OnePlus Ace 2 potrebbe presentare infatti uno schermo OLED da 6,7 pollici con profili curvi sui lati; la risoluzione dovrebbe essere di 1,5K e dovrebbe disporre di un fingerprint in-display. Sotto la scocca ci sarà, a quanto pare, un processore Qualcomm premium, lo Snapdragon 8+ Gen 1 e non la nuova iterazione prossima al lancio. Il tutto verrà coadiuvato da 16 GB di memoria RAM. La batteria dovrebbe essere molto capiente: si parla di 5500 mAh con fast charge da 100W. La selfiecam invece, avrà una risoluzione da 16 Mpx e tre sensori posteriori con ottica principale Sony IMX890 da 50 Megapixel. Non mancherà l’ultrawide da 8 Mpx e la lente ausiliaria da 2 Mpx. Giusto per essere precisi, sarà il rivale perfetto del Redmi K60 vanilla che dovrebbe giungere sul mercato a breve.

