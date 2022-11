Redmi K60: tutte le specifiche rivelate prima del lancio

In queste ore sono emerse in rete le specifiche tecniche relative al prossimo flagship killer Redmi K60. Il dispositivo sarà in grado di sfidare i competitor prossimi al lancio come OnePlus Ace 2 e Realme GT Neo 5.

Il top di gamma low-cost presenta il numero di modello 23013RK75C ed è appena stato avvistato all’interno del portale cinese 3C. Questo implica che il suo debutto (asiatico) è praticamente alle porte; dovrebbe giungere in commercio entro la fine di dicembre o, al massimo, nelle prime settimane del 2023. Sappiamo che arriverà per togliere il trono ai rivali del gruppo BBK Eletronics; ci riferiamo al futuro OnePlus Ace e al prossimo Realme GT Neo di fascia medio-alta. Ma cosa sappiamo del top di gamma di Redmi?

Redmi K60: tutto quello che c’è da sapere

Verosimilmente ci aspettiamo un pannello da 6,67 pollici con risoluzione 2K e tecnologia OLED. Sarà un’unità flat con fingerprint posto sotto l’unità. Sotto la scocca dovremmo trovare l’attuale chip premium di Qualcomm, lo Snapdragon 8+ Gen 1 e non la “Generazione 2” prossima al rilascio internazionale.

So yeah, OnePlus Ace 2 is the phone I talked this morning. https://t.co/AYQYHiz5QF pic.twitter.com/IBXqS1RX5u — No name (@chunvn8888) November 12, 2022

Il device sarà anche coadiuvato da 12 GB di memoria RAM con batteria al seguito da 5500 mAh e fast charge via cavo da 67W. Non dovrebbe mancare la ricarica rapida da 33W. La selfiecam però potrebbe essere da 16 Megapixel e posteriormente invece, dovremmo trovare una main camera da 64 Mpx di Sony (IMX686) con OIS al seguito. Quest’ottica potrebbe presentare anche due lenti ausiliarie da 8 e 2 Megapixel. Ci aspettiamo anche due modelli in arrivo, il Redmi K60 Pro e il K60 Gaming Edition. Da noi dovrebbero arrivare come device facenti parte dell’altro sub brand di Xiaomi, POCO.

