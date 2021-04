OnePlus 9R è il modello più economico della serie OnePlus 9. Il telefono ha fatto il suo debutto globale in India insieme agli altri due dispositivi della gamma. La scorsa settimana è stato lanciato nel Paese di origine del marchio, ma non sappiamo nulla ancora sulla sua eventuale distribuzione europea. Ieri invece, sono apparse su Internet informazioni riguardanti una nuova variante con storage differente e una nuova opzione di colore.

OnePlus 9R: cosa cambia con la nuova versione?

Un blogger su Weibo suggerisce che OnePlus 9R sarà disponibile in una variante da 12 GB + 256 GB in Cina nei prossimi giorni. Per chi non lo sapesse, lo smartphone è già disponibile in questa configurazione in India.

Inoltre, il tipster anche che il telefono riceverà anche una nuova tinta “verde“. Attualmente, il telefono è disponibile in due colorazioni (nero, blu) e due versioni di archiviazione (8 GB + 128 GB, 8 GB + 256 GB) in Cina.

Sfortunatamente, non sappiamo se l’opzione di colore verde sarà limitata alla configurazione da 12 GB + 256 GB. Tuttavia, sembra che la nuova versione potrebbe non essere venduta sul negozio online unificato del gruppo OPPO: Huantai Mall..

Infine, non viene menzionata alcuna sequenza temporale per il lancio di questa variante né il suo prezzo. Si chiede semplicemente ai clienti interessati di aspettare ulteriormente. Inoltre, il post Weibo del blogger non dice nulla sul fatto che il nuovo colore arriverà in India.

OnePlus 9R venduto in Cina ed è fondamentalmente lo stesso smartphone disponibile sul mercato asiatico con quattro differenze fondamentali. La versione cinese è più economica, utilizza ColorOS 11, viene fornita con una garanzia di 2 anni e ha una mascotte (Ultraman).

Ricordiamo che il device dispone del processore Qualcomm Snapdragon 870 e non del chipet Snapdragon 888 che è riservato ai suoi due fratelli maggiori. Ha uno schermo da 6,55 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate da ben 120 Hz.

